Не только «шашечки». Эксперты оценили, из чего состоит тариф на такси

В ближайшее время пассажиры такси смогут узнать в подробностях, за что именно платят, заказывая эту услугу. Скажется ли это на стоимости проезда, aif.ru объяснили эксперты.
Ожидается, что в детализации цены будет несколько параметров: стоимость подачи автомобиля, базовый тариф (стоимость минут и километров), коэффициент за повышенный спрос (если есть), а также стоимость дополнительных услуг, таких как детское кресло или возможность перевозки домашних животных.
«Любая дополнительная информация о стоимости поездки не только позволит клиенту принять более взвешенное решение о ее целесообразности, выборе места заказа и времени поездки, но и позволит лучшее осуществить планирование, исходя возможностей бюджета, — считает профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова. — В особенности это касается популярного среди потребителей тарифа “Эконом”».
Впрочем, информацию, по ее мнению, можно было и дополнить, учитывая, что безопасность поездки — это главный фактор, привлекающий клиентов. В частности, немаловажным было бы сообщать еще и данные о водителе — (стаж, категории прав, как долго работает в такси, наличие серьезных штрафов и нарушений в прошлом).
Между тем сами таксисты недоумевают, почему детализации по расценкам не видит сам перевозчик.
«Ему-то она гораздо важнее, хотя бы постфактум — для анализа поездки, — говорит глава профсоюза таксистов “Добро” Николай Кодолов. — Тогда как пассажиру, чтобы быть уверенным в относительной безопасности и контролируемости поездки, важнее знать другое — легальный перевозчик к нему приехал или тот, у кого разрешение на ООО “Рога и копыта”».
Но в одном эксперты сходятся — новации агрегатора по раскрытию стоимости услуг никак не должны повлиять на цену поездок в такси.