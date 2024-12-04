Не только «шашечки». Эксперты оценили, из чего состоит тариф на такси

«Ему-то она гораздо важнее, хотя бы постфактум — для анализа поездки, — говорит глава профсоюза таксистов “Добро” Николай Кодолов. — Тогда как пассажиру, чтобы быть уверенным в относительной безопасности и контролируемости поездки, важнее знать другое — легальный перевозчик к нему приехал или тот, у кого разрешение на ООО “Рога и копыта”».