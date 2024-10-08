Не только приправа. Способы применения чеснока для красоты и здоровья

Если заноза вошла под кожу очень глубоко и ее не получается достать пинцетом, то следует применить чеснок. Для этого нужно нарезать зубчик кольцами и приложить кусочек в месте занозы. Затем эту зону надо зафиксировать пластырем. Наутро заноза исчезнет без следа.