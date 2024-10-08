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Не только приправа. Способы применения чеснока для красоты и здоровья

Полезные свойства чеснока известны за пределами кухни, богатый витаминами овощ помогает не только поддерживать иммунитет, но и бороться с простудой.

Источник: Freepik

Чеснок — растение из рода амариллисовых с острым ароматом и характерным вкусом. При небольшом размере это кладезь полезных минералов: марганца, кобальта, хрома, молибдена, кальция и калия. В нем также много витаминов B6 и PP.

А еще этот овощ способен снизить риск развития некоторых видов рака или сердечных заболеваний, защищает печень от алкогольного поражения, снижает потерю костной массы. У чеснока столько полезных свойств, что его можно использовать не только по прямому назначению.

Маски из чеснока для волос

В косметологии чеснок известен способностью стимулировать рост волос и лечить их выпадение благодаря соединению под названием «аллицин», обладающим антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами. Антимикробные свойства чеснока также помогают бороться с перхотью и инфекциями кожи головы.

Например, от выпадения волос поможет маска с чесноком. Для нее понадобится:

  • 10 зубчиков чеснока;
  • 1 стакан оливкового масла.

Зубчики следует измельчить и смешать с оливковым маслом. Полученный раствор можно хранить в течение одной недели. Приготовленное средство необходимо нанести на кожу головы, завернуть волосы в пленку и подождать 3−4 часа. Маску необходимо повторять каждые 2−3 дня. Указанных ингредиентов хватит для одной процедуры.

Чеснок при кожных воспалениях

Если впереди важная встреча, а на лице вскочил прыщик, на помощь придет чеснок. Проблемную зону следует потереть половинкой зубчика чеснока и подождать, пока сок впитается полностью.

Удаление занозы

Если заноза вошла под кожу очень глубоко и ее не получается достать пинцетом, то следует применить чеснок. Для этого нужно нарезать зубчик кольцами и приложить кусочек в месте занозы. Затем эту зону надо зафиксировать пластырем. Наутро заноза исчезнет без следа.

Чеснок от кашля

Самодельный сироп из чеснока облегчит воспаленное горло и выведет лишнюю слизь. Для его приготовления нужно измельчить пару зубчиков чеснока и добавить кашицу в стакан с горячей водой. Смесь должна постоять пять минут, затем жидкость надо процедить. Для более приятного вкуса можно добавить ложку меда или имбирь.

Внимание! В редких случаях чесночные добавки могут вызвать головные боли, усталость, потерю аппетита, мышечные боли, головокружение и аллергические реакции, такие как приступы астмы или кожная сыпь. При обнаружении таких симптомов следует обратиться к врачу.