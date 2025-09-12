Популярные темы
«Не только ломает лёд»: В США признали боевые возможности ледокола «Иван Папанин»

Американское издание The National Interest высоко оценило возможности первого российского боевого ледокола «Иван Папанин». Обозреватель Питер Сучиу отметил, что корабль способен не только прокладывать путь во льдах, но и выполнять боевые задачи.

Источник: РИА "Новости"

«Иван Папанин» стал головным кораблём проекта 23550 и первым из четырёх патрульных ледоколов для ВМФ России. Судно будет использоваться для охраны арктических территориальных вод.

По данным издания, ледокол оснащён радиолокационной станцией МР-352 «Позитив» для обнаружения воздушных и морских целей, а также вертолётной площадкой для Ка-27, способных выполнять противолодочные операции.

«Будучи патрульным судном, он вооружён для борьбы с вражескими кораблями, хотя его арсенал скромнее, чем у крейсера», — отмечается в материале.

Проект 23550 был разработан специально для нужд Военно-морского флота России. Корабли этого класса совмещают функции ледокола, патрульного и буксирного судна. Они способны преодолевать лёд толщиной до полутора метров и действовать в сложных условиях Арктики. В задачу ледоколов входит охрана северных рубежей, сопровождение конвоев, борьба с подлодками и надводными целями, а также проведение поисково-спасательных операций. Всего в серии планируется построить четыре таких корабля.