«Не только ломает лёд»: В США признали боевые возможности ледокола «Иван Папанин»

Проект 23550 был разработан специально для нужд Военно-морского флота России. Корабли этого класса совмещают функции ледокола, патрульного и буксирного судна. Они способны преодолевать лёд толщиной до полутора метров и действовать в сложных условиях Арктики. В задачу ледоколов входит охрана северных рубежей, сопровождение конвоев, борьба с подлодками и надводными целями, а также проведение поисково-спасательных операций. Всего в серии планируется построить четыре таких корабля.