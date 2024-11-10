Не только красота. Психолог пояснила, что в женщине важнее внешности

Мужчины очень ценят женщин, с которыми всегда есть о чем поговорить. Какая бы красивая она ни была, эрудированность и образование всегда будут стоять выше внешних данных. Женщины, которые слишком много внимания уделяют красоте, порой не понимают, почему их мужья или партнеры уходят к другим, «совсем не симпатичным», на их взгляд. Нередко, чтобы разобраться в этой проблеме, они обращаются к психологу.