Не только красота. Психолог пояснила, что в женщине важнее внешности

Существует ошибочное мнение, что мужчины хотят видеть рядом с собой лишь красивую женщину. На самом деле, визуальный аспект стоит далеко не на первом месте при выборе партнерши. Важны еще внутренние качества, которые помогают построить действительно гармоничные отношения. Какие именно, aif.ru рассказала психолог, автор психологических комиксов и книг, эксперт по коммуникациям Татьяна Василькова.
Ум и эрудиция
Мужчины очень ценят женщин, с которыми всегда есть о чем поговорить. Какая бы красивая она ни была, эрудированность и образование всегда будут стоять выше внешних данных. Женщины, которые слишком много внимания уделяют красоте, порой не понимают, почему их мужья или партнеры уходят к другим, «совсем не симпатичным», на их взгляд. Нередко, чтобы разобраться в этой проблеме, они обращаются к психологу.
На самом деле, визуальная привлекательность девушки может быстро рассеяться, как только она вступит в диалог с молодым человеком. Он сразу распознает уровень образования, культурного развития, сферу интересов по ее манере говорить и формулировать мысли. Если поймет, что за красотой скрывается пустота, то моментально потеряет симпатию к ней.
Юмор и оптимизм
Мужчины предпочитают женщин, с которыми можно весело и непринужденно проводить время. Речь не идет о том, что она должна постоянно развлекать партнера, а о том, что оптимистический взгляд на жизнь помогает паре легче преодолевать трудности. В отношениях, где присутствует позитив, между партнерами возникает ощущение безопасности, доверия и поддержки.
Придя с работы домой, муж хочет встретить любимую в хорошем настроении, насладиться ее улыбкой и смехом, чтобы отвлечься от сложных задач. Но вместо этого может получить лишь новую порцию претензий, недовольства и замечаний. Поэтому важно сохранять оптимистичную атмосферу в паре — это придает силы обоим партнерам и улучшает семейный климат.
Доверие и поддержка
Еще одно важное качество, которое ценит мужчина в женщине, — это ее надежность. Ему важно понимать, что в сложный момент он может положиться на свою спутницу и доверить ей даже некоторые задачи главы семьи, если потребуется. Жизненные трудности, такие как увольнение или проблемы со здоровьем, могут возникнуть у любого. Мужчине очень ценно знать, что его жена способна взять на себя часть обязанностей и не уйдет в сложный период.
Когда между партнерами есть доверие и поддержка, то происходит некий взаимообмен, который можно расшифровать как «мы справимся». В таких отношениях нет места угрозам про развод или предательству. Оба понимают, что могут случиться разные ошибки и неприятности, но никто из них не отвергнет вторую половинку просто так.
Вдохновение и мотивация
Недаром говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины. Для мужчины крайне важно, чтобы спутница поддерживала его стремления и помогала развивать таланты. Она неоднократно повторит ему, что все получится, и так будет на самом деле.
Благодаря вдохновению от любимой женщины он понимает, ради кого и чего прикладывает столько усилий. Нередко происходит и так, что слова поддержки помогают мужчине заметить в себе скрытые таланты. Вдохновленный избранницей, он становится увереннее и раскрывает неизвестные ему ранее умения, что приводит его к новым вершинам и успеху.