Не только Колумб: пять великих первооткрывателей

6 сентября 1492 года экспедиция испанца Христофора Колумба, состоящая из трех кораблей, покинула порт Канарских островов — самую западную точку, которую знала тогдашняя Европа. Европейцы плыли в безбрежную неизвестность, надеясь отыскать за океаном новые земли и расширить границы известного мира.
Конечно, многими первооткрывателями двигало не только любопытство, но и надежда найти сокровища, разбогатеть или даже основать новое государство —но нельзя не признать, что эти экспедиции по суше и морю послужили многим наукам и сформировали мир таким, каким мы его знаем сегодня.
В честь даты вспоминаем судьбы пяти других первооткрывателей и путешественников — не таких известных, как Колумб, но тоже вложивших свою лепту в дело познания земного шара.
Афанасий Никитин: Персия, Турция, Индия (1468−1474)
Обычный тверской купец с целью подзаработать отправился в татарские земли, понял, что назад вернуться из-за бандитов будет непросто, и поехал искать удачных торговых сделок дальше. Судьба мотала Никитина по Персии, Турции и Индии шесть лет, домой он так и не вернулся, умерев по пути назад под Смоленском, и какой-либо выгоды из путешествия извлечь тоже не смог. Зато оставил после себя «Хождение за три моря»: первый светский дневник путешественника в современной России, изобилующий интересными подробностями о жизни того времени, разных странах и вообще формате путешествий.
Марко Поло: Средняя Азия и Китай (1271−1291)
Два венецианских купца, Никколо и Маттео Поло, решили предпринять рискованное путешествие вглубь азиатского континента, чтобы найти выгодные торговые связи. В конце пути они встретили хана Хубилая, правителя бескрайней монгольской империи, который радушно принял гостей и попросил отвезти весточку Папе Римскому. Купцы тут же двинулись в обратный путь, благо путешествие в несколько лет их совсем не смущало, а затем вернулись, но уже с сыном Никколо — Марко. Хану понравились гости, и он не отпускал их целых 17 лет. Вернувшийся в Венецию Марко Поло был далеко не первым путешественником, проникшим в сердце монгольского ханства — Китай — но именно он подробно рассказал о том, что увидел (то, насколько приукрашены его похождения, спорят до сих пор).
Васко Нуньес де Бальбоа: Панама и Тихий океан (1513)
Мелкий дворянин, Нуньес де Бальбоа отправился в Новый свет в составе чужой экспедиции в надежде заработать хоть какие-то деньги, затем 10 лет безуспешно занимался сельским хозяйством на Гаити и вконец разорился. От отчаяния он записался в очередную экспедицию в земли Южной Америки — а в итоге основал первое постоянное поселение в Латинской Америке и стал уже во главе своего отряда регулярно наведываться вглубь континента. Во время одной из длинных вылазок командор сделал ошеломительное открытие: оказывается, за густыми джунглями лежал еще один океан — такой же безбрежный, как и первый. Стало понятно, что открытий предстоит еще очень много.
Фернан Магеллан: кругосветное плавание и Острова пряностей (1519−1522)
Уже через 30 лет путешествие Колумба к неизведанным берегам затерялось среди десятков других мореплаваний, и самым амбициозным из всех стал португальский дворянин Фернан Магеллан, решивший на практике доказать, что землю можно обогнуть целиком и вернуться в ту же точку. Конечно, Магелланом двигал в первую очередь коммерческий интерес: он хотел найти путь к Островам пряностей (современные Филиппины) в обход африканского маршрута, чтобы снизить риски и получить прибыль. До конца экспедиции Магеллан не дожил: вскоре после прибытия к Филиппинам он был убит. Удивительно то, что экспедиция, потерявшая руководителя, 3 из 5 кораблей и 60% всего личного состава, была все равно признана португальским правительством выгодной.
Джеймс Кук: Австралия и Новая Зеландия (1768−1771)
Британский капитан Джеймс Кук стал начальником кругосветной экспедиции, чьей целью было заявлено наблюдение за диском Венеры. Реальной же целью плавания было исследование Южных морей и уточнение местоположения таинственного континента — Австралии. В ходе трех экспедиций Кук подробно изучил Австралию, Новую Зеландию и острова Океании, и отчитался о том, что больше открытий, по масштабу сопоставимых с обнаружением целого континента, обнаружить не удастся (хотя об Антарктиде капитан не знал). Кроме того, Кук наконец понял, как лечить цингу, и стал включать фрукты в рацион моряков. Карта мира была составлена, плавания стали безопаснее — и эпоха Великих географических открытий подошла к концу.