Не только Колумб: пять великих первооткрывателей

Два венецианских купца, Никколо и Маттео Поло, решили предпринять рискованное путешествие вглубь азиатского континента, чтобы найти выгодные торговые связи. В конце пути они встретили хана Хубилая, правителя бескрайней монгольской империи, который радушно принял гостей и попросил отвезти весточку Папе Римскому. Купцы тут же двинулись в обратный путь, благо путешествие в несколько лет их совсем не смущало, а затем вернулись, но уже с сыном Никколо — Марко. Хану понравились гости, и он не отпускал их целых 17 лет. Вернувшийся в Венецию Марко Поло был далеко не первым путешественником, проникшим в сердце монгольского ханства — Китай — но именно он подробно рассказал о том, что увидел (то, насколько приукрашены его похождения, спорят до сих пор).