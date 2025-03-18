Не только кофе. Девять способов быстро проснуться утром

Исследование провели сервисы Работа.ру и СБЕР ЕАПТЕКА. Оказалось, что большая часть опрошенных (24%) с трудом просыпается по утрам, но вынуждена это делать. Еще 23% привыкли к дисциплине. Этой части респондентов можно позавидовать — они просыпаются легко.
19% сообщили, что легкость подъема зависит от времени засыпания. Еще 17% без труда встают утром, поскольку они «жаворонки». 13% вставать нелегко — они причисляют себя к «совам». Время года влияет на подъем только у 4% респондентов.
Если говорить о времени на «раскачку», то более чем половине опрошенных (52%) нужно около получаса на окончательное пробуждение. 27% бодры сразу. Еще 17% требуется более часа. А вот 4% приходят в себя только через несколько часов после пробуждения.
49% участников (здесь можно было сделать множественный выбор) рассказали, что проснуться им помогает чашка кофе или чая. 19% указали контрастный душ, еще столько же — громкий будильник. Легкий завтрак и физические упражнения спасают 17%. Любимая работа и домочадцы (семья, питомцы) мотивируют по 11%. БАДы для улучшения сна и пробуждения применяют 9% респондентов. Медитация выручает 3% опрошенных. 15% участников признались, что им не помогает ничего.
Провизор и заведующий аптекой СБЕР ЕАПТЕКА Дмитрий Гуров отметил, что проблемы с пробуждением и хроническая сонливость иногда связаны с дефицитом витаминов и минералов. Так, нехватка витамина D может ухудшать качество сна и снижать уровень энергии. Низкий уровень витамина B12 приводит к усталости и слабости. Нехватка витамина C сказывается на общем уровне энергии и иммунитета. Дефицит магния может вызвать бессонницу и повышенную утомляемость. Низкий уровень железа может привести к анемии, для которой тоже характерна усталость.
«Необходимо регулярно сдавать анализы и следить за уровнем витаминов в организме, вовремя восполняя дефицитные состояния под контролем врача. А чтобы быстро и легко заснуть, можно принимать мягкие растительные успокоительные и седативные средства в виде чая, отваров, настоек», — добавил эксперт.
По данным статистики СБЕР ЕАПТЕКА, заметнее всего спрос на травяные снотворные средства вырос в Ижевске. С конца прошлого года к началу 2025-го число покупок выросло на 36%. Далее следуют Иваново (+29%), Кострома, Обнинск и Абакан (по +27%), а также Пенза (+25%).
Также Дмитрий Гуров рассказал, как нормализовать сон и облегчить пробуждение. Он рекомендует установить регулярное время сна — ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные. По словам провизора, это помогает настраивать биологические часы и улучшает качество сна.
Кроме того, нужно правильно питаться и пить достаточно воды в течение дня. Ужин должен быть легким. Утром нужно выпить стакан воды, чтобы разбудить организм. Еще не помешает активизировать кровообращение с помощью физических упражнений — растяжки, контрастного душа. Проснуться утром помогает и ароматерапия — запахи цитрусовых и мятных эфирных масел разбудят организм и наполнят его энергией.
Зачастую люди, желающие улучшить качество сна или страдающие бессонницей, начинают принимать мелатонин. Однако назначать его должен только врач. Добавки с мелатонином тоже лучше не принимать — они могут быть опасны.