Не только кофе. Девять способов быстро проснуться утром

Провизор и заведующий аптекой СБЕР ЕАПТЕКА Дмитрий Гуров отметил, что проблемы с пробуждением и хроническая сонливость иногда связаны с дефицитом витаминов и минералов. Так, нехватка витамина D может ухудшать качество сна и снижать уровень энергии. Низкий уровень витамина B12 приводит к усталости и слабости. Нехватка витамина C сказывается на общем уровне энергии и иммунитета. Дефицит магния может вызвать бессонницу и повышенную утомляемость. Низкий уровень железа может привести к анемии, для которой тоже характерна усталость.