Не только хоббиты: запланировано издание давно утраченных текстов Толкина

В скором времени будут опубликованы давно утраченные стихи Толкина. Трехтомник автора культового «Властелина колец» поступит в книжные магазины на Западе спустя 50 лет после его смерти.
Он один из самых известных романистов в мире, по всему миру продано более 150 миллионов экземпляров его шедевров фэнтези, но Дж. Р. Р. Толкин всегда мечтал добиться признания как поэт.
Как пишет The Guardian, за свою литературную карьеру Толкин с трудом публиковал свои поэтические сборники, хотя включил около 100 стихотворений в «Хоббита» и «Властелина колец».
Теперь, спустя полвека после его смерти, 70 ранее не публиковавшихся стихотворений будут опубликованы в знаковом издании. В следующем месяце издательство HarperCollins выпустит сборник стихотворений Дж. Р. Р. Толкина, в который войдут более 195 его стихотворений.
Его сын и литературный душеприказчик Кристофер Толкин хотел, чтобы поэтический талант его отца был более известен, и перед своей смертью в 2020 году работал над проектом с двумя ведущими экспертами по Толкину, мужем и женой Кристиной Скалл и Уэйном Хаммондом.
Хэммонд рассказал The Observer, что в сборнике есть «удивительно хорошие» неопубликованные стихотворения: «Это еще больше продемонстрирует любовь Толкина к языку, его любовь к словам».
«Эти стихи еще больше укрепят наше представление о Толкине как о творческом писателе», — отмечает Кристина Скалл.
Специалисты просмотрели «огромную массу» рукописей и машинописных текстов, некоторые из которых находятся в распоряжении Кристофера, а другие — в Бодлианской библиотеке Оксфорда и других архивах. По словам Хэммонда, тексты варьировались от «прекрасной каллиграфии до наихудших каракулей».
Во время первой мировой войны Толкин был офицером связи в Ланкаширском стрелковом полку, когда его отправили во Францию, где он участвовал в боях на Сомме. В конце 1916 года он был отправлен домой по инвалидности с окопной лихорадкой — бактериальным заболеванием, которое почти наверняка спасло ему жизнь, поскольку его батальон был практически уничтожен.
Неопубликованный материал включает в себя военные стихи, метафорические произведения, которые посвящены жизни, потерям, вере и дружбе, а не окопам и битвам. Кристину Скалл особенно тронула незаконченная поэма «Пустая часовня» об одиноком солдате, слышащем марширующие шаги и бой барабанов. «Я нашла это очень трогательным», — сказала она.
В своих обширных фрагментарных набросках Толкин писал: «Я преклонил колени в тихой пустой часовне/ А вокруг раскинулся огромный лес/ И лес наполнился топотом/ И могучим барабанным боем/… О вы, воины Англии, что маршируете темным маршем/ Неужели вы не видите перед собой ничего, кроме мужества в сердце своем».
Юмор Толкина проявляется в стихотворении «Утро понедельника», где у него все идет наперекосяк, пишет The Guardian. Стихи начинаются так: «В понедельник утром все сходятся во мнении, / что самые неприятные вещи могут случиться./ Сейчас я расскажу вам в этой песне/ об одном случае, когда все пошло не так./ Раннее солнце ярко светило,/но, конечно, не для моей радости:/оно разбудило птиц, которые разбудили маму,/которая разбудила мальчиков, которые разбудили папу;/оно прилетело и ударило мне в глаза,/ хотя мне все еще хотелось поваляться в постели…».
Скалл и Хэммонд изо всех сил пытались понять смысл стихотворения, написанного Толкином на древнеанглийском. У него есть название Bealuwearge, что в переводе с древнеанглийского означает «злобный преступник», которое напоминает о страшном существе Толкина из «Властелина колец», Балроге, и волкоподобных чудищах из «Хоббита», называемых варгами.
Они искали слова в староанглийских словарях, но не могли их найти и в конце концов обнаружили, что Толкин переводил знаменитую бессмысленную поэму Льюиса Кэрролла «Бармаглот» на староанглийский, составляя слова, которые соответствовали выдуманным Кэрроллом словам.
Хэммонд сказал: «Что ж, неудивительно, что я не смог найти нужные слова в словарях».
К каждому стихотворению есть запись, показывающая, как оно развивалось в различных вариантах, иногда на протяжении десятилетий.
Во введении редакторы пишут: «Поскольку у его самых коммерчески успешных произведений, “Хоббита” и “Властелина колец”, было так много читателей, и поскольку они включают в себя около ста стихотворений (в зависимости от того, как считать), мастерство Толкина как поэта уже должно быть на высоком уровне».
«Многие, кому нравятся его рассказы о Средиземье, очень быстро забывают о его стихах или вообще избегают их, либо спеша перейти к повествованию в прозе, либо потому, что им вообще не нравится поэзия, или они думают, что не любят, — говорят эксперты. — Это их потеря, потому что им не хватает элементов, составляющих неотъемлемую часть историй, которые помогают развивать их сюжеты и способствуют формированию характера и настроения».