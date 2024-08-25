Не только хоббиты: запланировано издание давно утраченных текстов Толкина

Юмор Толкина проявляется в стихотворении «Утро понедельника», где у него все идет наперекосяк, пишет The Guardian. Стихи начинаются так: «В понедельник утром все сходятся во мнении, / что самые неприятные вещи могут случиться./ Сейчас я расскажу вам в этой песне/ об одном случае, когда все пошло не так./ Раннее солнце ярко светило,/но, конечно, не для моей радости:/оно разбудило птиц, которые разбудили маму,/которая разбудила мальчиков, которые разбудили папу;/оно прилетело и ударило мне в глаза,/ хотя мне все еще хотелось поваляться в постели…».