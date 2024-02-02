Не только группа Дятлова. Самые таинственные случаи гибели туристов

Ровно 65 лет назад, в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года, в СССР произошла трагедия, впоследствии ставшая известной на весь мир. Тургруппа из девяти человек под руководством Игоря Дятлова погибла у горы Холатчахль на Северном Урале при очень странных обстоятельствах. По данным Генпрокуратуры, трагедия произошла из-за схода лавины, после чего туристы покинули палатку, а затем не смогли найти ее в условиях плохой видимости и замерзли. Однако из-за отсутствия точных сведений о трагедии в разное время возникло множество других версий произошедшего, в том числе и самых фантастических — от инопланетного вмешательства до нападения снежного человека и воздействия нечистой силы.
Гибель группы Дятлова — пожалуй, самый известный, но далеко не единственный случай пропажи туристов, погибших по необъяснимым причинам. РБК Life вспомнил несколько подобных запутанных и пугающих историй.
Исчезновение студенток в тропическом лесу
Один из наиболее громких инцидентов случился десять лет назад — весной 2014 года, когда две студентки из Нидерландов пропали в Панаме во время похода в тропический лес. Крис Кремерс (21 год) и Лисанн Фрон (22 года) после окончания учебы поехали в Центральную Америку, чтобы отдохнуть, поучаствовать в социальных программах и заодно подтянуть испанский язык. 1 апреля девушки, проживавшие в городе Бокете, отправились на прогулку в туманные леса по популярной туристической тропе El Pianista («Пианист»). Согласно одной из версий, в кафе у начала маршрута Кремерс и Фрон взяли собаку-проводника, которая должна была их вывести назад, если бы они заблудились. Однако вскоре пес вернулся один.
Первым тревогу забил местный гид — с ним девушки договорились об экскурсии в соседний национальный парк на следующий день. Мужчина прождал студенток все утро 2 апреля, а затем обратился к семье, у которой студентки арендовали жилье. Не найдя их там, гид отправился в полицию, после чего Кремерс и Фрон объявили пропавшими без вести. Масштабные поиски девушек с привлечением специальных поисковых отрядов, вертолетов, кинологов и добровольцев из числа местных жителей продолжались несколько недель, но не принесли никакого результата. Однако уже летом 2014 года в джунглях примерно в 10 км от основного района поисков был сделан ряд находок, которые, впрочем, породили еще больше вопросов к истории с таинственным исчезновением. В рюкзаке, помимо личных вещей и некоторых документов туристок, обнаружили смартфоны и фотоаппарат. Именно эта техника и стала основными уликами в деле о пропаже.
Анализ телефонов показал, что Кремерс и Фрон пытались связаться с экстренными службами уже 1 апреля — в первый день своего похода, однако у них это не получилось из-за отсутствия Сети. Кроме того, гаджеты периодически включали и выключали еще на протяжении нескольких дней, а в период с 7 по 10 апреля кто-то предпринял множество безуспешных попыток ввода PIN-кода на телефоне Кремерс. Еще больше следователи удивились, изучив память цифрового фотоаппарата: в ней было 133 снимка, сделанных с 1 по 8 апреля. Судя по первым 40 фотографиям, вначале у девушек все было хорошо, хотя некоторые из них указывают на то, что студентки свернули с основного маршрута и отправились по неблагоустроенной тропе. Наиболее странными оказались последние 90 снимков, сделанные ночью 8 апреля в полной темноте и при сильном дожде с интервалом от нескольких секунд до 15 минут. Существуют предположения, что диодная вспышка камеры использовалась, чтобы подсветить местность, попытаться привлечь внимание или отпугнуть диких животных, однако смысл этой фотосессии до сих пор остается загадкой. Как и непонятно, почему стерт снимок номер 509, восстановить который так и не удалось. Из-за зловещего и непонятного характера ночных фотографий этот случай даже сравнивали со знаменитым фильмом ужасов «Ведьма из Блэр».
Вскоре после обнаружения рюкзака в джунглях неподалеку нашли и немногочисленные останки девушек, характер разложения которых тоже вызвал вопросы у сотрудников панамской лаборатории. Тем не менее, согласно официальной версии, Кремерс и Фрон погибли в результате падения с подвесного моста, после чего их тела были унесены стремительным потоком реки. Однако загадочные обстоятельства исчезновения девушек породили множество различных теорий относительно их смерти: от похищения и изнасилования до причастности к преступлению членов наркокартелей, торговцев человеческими органами и даже убийц-каннибалов.
Гибель тургруппы в Прибайкалье в 1993 году
В августе 1993 года туристы, сплавлявшиеся по реке Снежная в Южном Прибайкалье, увидели на берегу девушку, отчаянно звавшую на помощь. Ей оказалась 17-летняя студентка Валентина Уточенко, которая, немного успокоившись, рассказала своим спасителям страшную историю. Она была участницей группы из семи человек под руководством мастера спорта Людмилы Коровиной, отправившейся в пеший поход на горный хребет Хамар-Дабан.
Практически сразу после начала путешествия туристы столкнулись с непогодой в виде холода и проливного дождя, пришедшего вместе с мощным циклоном со стороны Монголии. На четвертый день похода уже на высоте около 2000 м над уровнем моря дождь сменился снегом и сильным ветром, вырывавшем колья палаток. В один момент замерзающие туристы начали вести себя очень странно: у одного из парней изо рта, носа и ушей пошла кровь, кто-то со всей силы бился головой о камни, а другая девушка зачем-то начала кусаться при попытке оказать ей помощь. Вскоре Утонченко обнаружила, что все, кроме нее, мертвы. Она накрыла погибших товарищей целлофаном, забрала из их рюкзаков еду, карту и компас, после чего отправилась вдоль старых вышек ЛЭП в надежде выйти к людям. Через несколько дней после одиночного блуждания по тайге девушка вышла к реке Снежная, где ее и спасли другие туристы.
Погибшую группу обнаружили лишь в конце августа. «Это была страшная картина. Ребята лежали на небольшом выступе, кто-то — прижавшись друг к другу, кто-то — чуть поодаль. Глаз нет. В пустых глазницах и приоткрытых ртах копошатся черви», — вспоминал впоследствии один из спасателей.
Уголовное дело возбуждать не стали: судмедэкспертиза установила, что туристы погибли от сильного переохлаждения и голодания. Последний фактор объясняется тем, что Коровина была приверженцем экстремального туризма, поэтому вывела своих подопечных на маршрут с минимумом еды и теплой одежды. Однако странное поведение попавших в беду туристов дало пищу для различных теорий относительно причин трагедии. Среди них: магнитные колебания на фоне сильнейшего ветра, сгенерировавшего ультразвук, что привело к неконтролируемой панике, также влияние на психику озона, вызванного мощным грозовым фронтом. Рассматривалась даже возможность отравления парами серной кислоты, выброс которой якобы произошел в другом месте, а затем перенесся на большое расстояние и выпал на туристов вместе с осадками. Точная причина трагедии остается неизвестной по сей день.
Пятеро из Юба-Сити, или «американская группа Дятлова»
44 года назад в штате Калифорния во время обычной поездки из одного города в другой пропала группа из пятерых мужчин в возрасте от 24 до 31 года. Формально они не были туристами, однако в связи с невероятно странными обстоятельствами исчезновения этот случай известен в западной прессе как «The American Dyatlov Pass» («американский перевал Дятлова»). 24 февраля 1978 года Джек Мадруга, Теодор Вейхер, Билл Стерлинг, Гэри Матиас и Джеки Хюэтт возвращались на автомобиле в родной Юба-Сити из города Чико, куда они приехали для просмотра баскетбольного матча. Компанию объединяло то, что каждый из ее участников имел те или иные психические отклонения: от легкого аутизма и низкого IQ до шизофрении, требующей постоянного приема лекарств. Тем не менее приятели обладали необходимым уровнем социализации, чтобы родители без проблем отпускали их в подобные поездки. Более того, Мадруга имел водительские права и даже успел отслужить в армии, как и его друг Гэри Матиас.
Домой молодые люди, которым нужно было проехать всего 80 км по трассе, так и не вернулись, поэтому уже на следующее утро встревоженные родственники обратились в полицию. Выяснилось, что последний раз компанию видели в супермаркете неподалеку от стадиона, где они приобрели немного снеков и напитков в обратную дорогу. Через три дня после начала поисков автомобиль Мадруги нашли на проселочной дороге в двух с половиной часах езды от Чико и в совершенно другой стороне от Юба-Сити. По какой-то неизвестной причине водитель кардинально отклонился от маршрута, поднялся в заснеженные горы на высоту около 1300 м, а затем вместе с пассажирами покинул полностью исправную машину и ушел в чащу национального леса Пламас в северной части хребта Сьерра-Невада. Местные рейнджеры на протяжении пяти дней прочесывали этот район, однако вскоре началась сильная метель, поэтому поисковую операцию пришлось прекратить. В то же время в полицию обратился возможный свидетель по имени Джозеф Шон, которому пришлось провести ночь в тех же краях в своем автомобиле из-за сердечного приступа. По его словам, он видел свет фар, а также слышал голоса, которые резко стихли после того, как он начал звать на помощь.
Больше о пропавших не было ничего известно на протяжении нескольких месяцев, пока в горах не сошел снег. Лишь в начале июня 1978 года мотоциклист, путешествовавший по лесу Пламас, обратил внимание на разбитое окно в одном из трейлеров лесной службы, находящихся примерно в 30 км от брошенного автомобиля. Внутри домика лежали полуразложившиеся останки, позже идентифицированные как тело Теда Вейхера. Через день в нескольких километрах по разные стороны лесной дороги нашли трупы Джека Мадруги и Билла Стерлинга, а еще спустя три дня неподалеку обнаружили мертвого Джеки Хюэтта. Тело Гэри Матиаса так и не было найдено.
Следствие установило, что найденные в лесу молодые люди погибли от переохлаждения, однако судьба Вейхера вызвала серьезные вопросы. Такие факторы, как сильно отросшая борода и существенная потеря веса, дали основание предположить, что он оставался жив на протяжении нескольких недель после пропажи, но в итоге умер от голода и гипотермии. При этом он по каким-то причинам не воспользовался баллоном с пропаном и газовой горелкой для обогрева, которая была в приюте. Кроме того, он вскрыл всего 36 упаковок с резервным армейским пайком, хотя запасов пищи хватило бы на несколько месяцев для всей группы. Судя по всему, какое-то время компанию Вейхеру составлял и пропавший без вести Матиас. Об этом говорили банки с пищей, вскрытые специальным армейским ножом, с которым умел обращаться отслуживший в армии мужчина, а также его кроссовки, найденные в том же домике.
Следствию предстояло ответить на множество вопросов, в том числе, почему пятеро друзей вдруг свернули с дороги и отравились поздним вечером в совершенно другую сторону, а также что заставило их покинуть автомобиль и уйти в глухой заснеженный лес. Согласно наиболее правдоподобной теории, приятели спонтанно решили заехать к знакомым Матиаса, которые жили примерно в том направлении, но в итоге свернули не на ту дорогу. Затем они запаниковали, испугавшись криков Джозефа Шона, после чего пешком отправились в лес по гусеничной колее от ратрака в надежде выйти к людям, но в итоге умерли от переохлаждения. Дошедшие до приюта Вейхер и Матиас какое-то время укрывались в нем. Однако психически неполноценные люди в условиях сильнейшего стресса не смогли наладить быт, после чего первый скончался, а второй ушел на поиски помощи и бесследно пропал в горах. Однако это лишь предположения. Что же на самом деле произошло с «пятеркой из Юба-Сити», до сих пор остается загадкой.