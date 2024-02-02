Не только группа Дятлова. Самые таинственные случаи гибели туристов

Анализ телефонов показал, что Кремерс и Фрон пытались связаться с экстренными службами уже 1 апреля — в первый день своего похода, однако у них это не получилось из-за отсутствия Сети. Кроме того, гаджеты периодически включали и выключали еще на протяжении нескольких дней, а в период с 7 по 10 апреля кто-то предпринял множество безуспешных попыток ввода PIN-кода на телефоне Кремерс. Еще больше следователи удивились, изучив память цифрового фотоаппарата: в ней было 133 снимка, сделанных с 1 по 8 апреля. Судя по первым 40 фотографиям, вначале у девушек все было хорошо, хотя некоторые из них указывают на то, что студентки свернули с основного маршрута и отправились по неблагоустроенной тропе. Наиболее странными оказались последние 90 снимков, сделанные ночью 8 апреля в полной темноте и при сильном дожде с интервалом от нескольких секунд до 15 минут. Существуют предположения, что диодная вспышка камеры использовалась, чтобы подсветить местность, попытаться привлечь внимание или отпугнуть диких животных, однако смысл этой фотосессии до сих пор остается загадкой. Как и непонятно, почему стерт снимок номер 509, восстановить который так и не удалось. Из-за зловещего и непонятного характера ночных фотографий этот случай даже сравнивали со знаменитым фильмом ужасов «Ведьма из Блэр».