Не только гранит науки. Чем питаются студенты российских вузов

Студенты из Москвы и области, а также из Екатеринбурга и Нижнего Новгорода чаще заказывают картофель, предпочитая его другим овощам. Среди учащихся санкт-петербургских общежитий самым востребованным продуктом стал московский нарезной батон — почти каждый десятый заказ содержал эту позицию. А в Новосибирске студенты часто и сразу большими порциями заказывают диетический вариант куриных грудок — без кожи: за исследуемый период каждая вторая упаковка покупалась именно здесь.