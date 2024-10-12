Не только Цой жив. В «Севкабель Порту» открывают грандиозную выставку о лидере «Кино» и о времени, которое идет по кругу

И уточнил, чем не угодил бы как площадка рок-магазин или другое неформальное место: «Это заблуждение, что “Кино” и Виктор Цой — история про темноту, камерность… и более маргинальную эстетику. Так получилось, что их притянула история к русско-роковой теме — где песни под гитару, на кухне… И это понятно, и это тоже круто, это дает им такую народную грань, которая тоже дала большую часть их популярности, популярности папы. Но это не главное и не единственное. Они были очень модными, очень современными чуваками. Они поэтому, в частности, и стали такими крутыми и такими популярными, что они были носителями чего-то свежего, нового и классного. И оно не ограничивается кухней и кочегаркой».