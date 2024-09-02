Не только ценный мех. Генетики вывели кроликов, которых можно доить

По словам учёных, один кролик-продуцент за год интенсивного использования может давать до 5 литров молока. В этом объёме может содержаться до 15 граммов полезного белка. При наличии кроличьего стада в несколько сотен голов можно получать столько, что хватит для промышленного производства одной компании.