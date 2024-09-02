Не только ценный мех. Генетики вывели кроликов, которых можно доить

Учёные Белгородского государственного национального исследовательского университета совместно с индустриальными партнёрами получили генетически модифицированных кроликов, которые помогут в лечении людей. Получаемые из них вещества пригодятся в стоматологии, регенеративной медицине и косметологии.
Исследователи даже научились эффективно доить этих животных. Кроличье молоко может оказаться полезным при синдромах болезней Альцгеймера и Паркинсона и некоторых других недугах.
Материалы из костей для стоматологии
Об успешном эксперименте сообщил на недавней пресс-конференции директор Объединённого центра генетических технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета Алексей Дейкин. По его словам, в Белгороде создан единственный в своём роде центр полного цикла по созданию генетически модифицированных сельскохозяйственных животных.
А кроликов учёные сравнивают с биореакторами, которые могут дать человеку много полезных веществ и материалов. Кроме того, они являются отличной моделью для исследования человеческих заболеваний, поскольку эти животные крупнее, чем, допустим, мыши.
«На сегодняшний день кролик — не просто сельскохозяйственное животное, а настоящий биореактор, который может дать человеку гораздо больше, чем мех и мясо», — заявил генеральный директор опытно-экспериментального завода «Владмива» Владимир Чуев. В частности, из костей трансгенного кролика производят хирургические остеопластические материалы, обладающие высокой биосовместимостью. Они применяются для восстановления костной ткани после удаления зубов.
«Современная хирургическая стоматология имеет большую потребность в таких материалах. На фоне удаления зуба у человека неминуемо развивается атрофия костной ткани, и до 90% операций по установке зубных имплантатов не обходится без остеопластики», — объяснил Владимир Чуев.
По его словам, лучшим материалом для наращивания на данный момент считается собственная кость человека, но такая трансплантация не всегда возможна и зачастую травматична. Поэтому опытно-экспериментальный завод уже производит несколько видов остеопластических материалов на основе кроличьего костного коллагена — в виде крошки, костных колец разного диаметра, специальных блоков и пасты.
Кости трансгенного кролика, говорят учёные, идеально подходят по своим физико-химическим характеристикам для применения в стоматологии. Пригодится в этой области медицины и кожа генетически модифицированного животного. Из неё предполагается делать коллагеновые мембраны, необходимые в том случае, когда собственной слизистой оболочки недостаточно, чтобы закрыть костный дефект.
Уникальный белок в молоке
Еще один полезный для человека источник в организме кролика — спинной мозг. В нём содержится много стволовых клеток, имеющих высокую совместимость с человеческим организмом. Если выделить их и поместить в питательную среду, биомассу клеток можно увеличить, а в дальнейшем применять в регенеративной медицине и косметологии.
Наконец белгородские учёные предлагают использовать молоко генно-модифицированных животных. Оно содержит так называемый белок теплового шока человека, а он считается перспективным для лечения неврологических заболеваний. Все подготовительные работы были успешно выполнены ещё в 2021 году, а теперь дошло до доения ушастых млекопитающих.
«Мы научились безопасно и эффективно доить кроликов, а кроличье молоко менее аллергенно, его легче отфильтровать и простерилизовать, что позволяет удешевить производство», — сказал Владимир Чуев.
Из молока будут выделять тот самый белок теплового шока — перспективный нейропротектор. Он будет применяться при гипоксии новорождённых, при синдромах болезней Альцгеймера и Паркинсона, при спинально-мышечной атрофии. Уникальный белок может использоваться для лечения последствий инсультов, инфарктов, нарушений периферического кровообращения.
По словам учёных, один кролик-продуцент за год интенсивного использования может давать до 5 литров молока. В этом объёме может содержаться до 15 граммов полезного белка. При наличии кроличьего стада в несколько сотен голов можно получать столько, что хватит для промышленного производства одной компании.