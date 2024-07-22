Не только 13: каких чисел боятся в разных странах мира

Дело в том, что иероглиф «четыре» по произношению похож на слово «смерть». И это влияет на быт людей в азиатских стран. Так, например, в лифтах вы не найдете кнопки с цифрой «четыре» — вместо нее будет написано «3А». Это же распространяется и на автомобильные, и даже на мобильные номера.