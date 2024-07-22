Не только 13: каких чисел боятся в разных странах мира

Разные культуры веками придавали магические значения цифрам и числам, делая их символами неудачи и даже смерти. Канал «Путешествие, туризм, наука» рассказал, какие из них наводят страх на людей разных стран.
Четыре
В некоторых странах Юго-Восточной Азии, например, в Китае и Японии, к цифре «четыре» относятся с осторожностью и опаской.
Дело в том, что иероглиф «четыре» по произношению похож на слово «смерть». И это влияет на быт людей в азиатских стран. Так, например, в лифтах вы не найдете кнопки с цифрой «четыре» — вместо нее будет написано «3А». Это же распространяется и на автомобильные, и даже на мобильные номера.
Девять
Цифра «девять» в Японии звучит как «ку», что созвучно с другим словом, которое означает «мучение».
Это влияет, например, на номер палат в больницах. Так, там нет номеров с цифрой 9, так как пациенты могут чувствовать дискомфорт при нахождении в несчастливом помещении.
17
В Италии с числом 17 связана «смертельная примета». Страх обусловлен его римским написанием — XVII. Его анаграммой является слово vixi, которое с латинского переводится как «я жил».
Итальянцев 17 наводит на мысли о скорой смерти или ее неизбежности. Например, в авиакомпаниях этой страны в самолетах не существует 17 ряда.
666
В христианстве 666 символизирует «число зверя». Множественные фильмы-катастрофы только укрепили страх людей перед этим числом.
Так, во многих странах меняют число 666 в телефонных кодах городов, автомагистралей. А в России автобусный номер 666 поменяли на 616.
Особое внимание общества было приковано к дате 06.06.2006. Многие говорили, что чувствовали тревогу в этот день и боялись наступления апокалипсиса.
А вот у страха перед пятницей, 13 есть название — параскеведекатриафобия. Рассказали, почему она появляется и что с этим делать.
Анна Морозова