Не терпите! Врач рассказала как заставить себя работать в жару

Жара не отступает. Как тем, кому отпуск пока не положен, заставить себя работать? Совеnы для читателей aif.ru дала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.
Как замотивировать себя работать летом?
Летом работа часто воспринимается как вызов, ведь теплые и солнечные дни больше ассоциируются с отпуском. Тем не менее, существуют несколько стратегий, которые помогут сохранить продуктивность:
- Установите чёткий график работы и отдыха. Планирование помогает организовать свой день и избежать лишнего стресса. Например, начните работать ранним утром, когда свежо, а после обеда уделите время отдыху на свежем воздухе.
- Работайте в комфортной обстановке. Создайте себе комфортные условия для работы: используйте вентилятор или кондиционер, выбирайте удобное место для работы с хорошим освещением и проветриванием.
- Делите задачи на небольшие и выполнимые этапы. Когда задачи кажутся слишком большими, они могут нас огорчать. Разделение работы на мелкие шаги поможет поддерживать мотивацию и чувство прогресса.
Если голова никак не включается, что делать?
Жара и нежелание действовать могут существенно снижать умственную активность. Вот несколько способов, которые помогут «включить» мозг:
- Пейте много воды. Обезвоживание напрямую влияет на когнитивные функции. Убедитесь, что вы пьёте достаточно чистой воды в течение дня.
- Употребляйте легкую пищу. Выбирайте легкие блюда, богатые витаминами и минералами, избегайте тяжелой пищи.
- Регулярно делайте перерывы на свежем воздухе. Недолгие прогулки на свежем воздухе помогут снять усталость и освежить ум.
- Используйте техники стимуляции мозговой активности. Медитация, дыхательные упражнения, лёгкая разминка или даже чашка зелёного чая помогут улучшить концентрацию.