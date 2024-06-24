Не так страшен черт: 10 фактов о панических атаках

Паническая атака — это внезапный, часто беспричинный, приступ сильной тревоги или страха смерти, потери сознания, контроля, беспомощности или боязни «сойти с ума». Состояние сопровождается учащенным сердцебиением, ощущением нехватки воздуха, удушьем и потливостью.
Самый верный способ избавиться от ПА — обратиться к психиатру, который проведет обследования и назначит лечение. Если пока что возможности сходить к специалисту нет, предлагаем вам ознакомиться с десятью фактами о панических атаках, о которых должен знать каждый.
Паническая атака не так страшна, как кажется
Несмотря на то, что приступ ПА пугает и может напоминать сердечный приступ, само явление не несет за собой каких-либо опасных последствий. Во время приступа организм испытывает только стресс.
Невозможно умереть именно от панических атак
Несмотря на страх смерти, который является частой причиной ПА, умереть от этого состояния невозможно. Важно помнить, что ощущение страха и тревоги вызвано выбросом адреналина в кровь, который запускает симпатическую нервную систему. Она в стрессовой ситуации отвечает за расход энергии, учащение пульса, повышение артериального давления, сужение зрачков.
Летальный исход из-за ПА возможен только в случае сопутствующего сердечно-сосудистого заболевания. Именно поэтому психиатр сначала отправляет пациента к кардиологу, чтобы исключить физиологические проблемы.
От приступов панических атак редко падают в обморок
Если во время приступов панических атак человек падает в обморок, то это дело в каком-либо заболевании сердечно-сосудистой системы. От самой ПА невозможно потерять сознание, так как организм в состоянии страха, наоборот, задействует все ресурсы для борьбы со стрессом и никогда не «отключается» от проблемы.
С помощью панических атак организм борется с напряжением
Паническая атака происходит в тот момент, когда психика человека перегружена эмоциями Так что ПА — это способ избавиться от груза, попытаться «прогнать» состояние.
Паническая атака — естественная реакция организма
Приступы панической атаки могут случиться в любов возрасте и у любого человека. Сама по себе паника — естественная реакция организма, которая помогает направить все ресурсы для выживания. Поэтому считать ПА враждебным явлением не стоит.
У панических атак всегда есть общие причины
Многие считают, что ПА возникают на ровном месте, без явных причин. Но это только отчасти правда.
С одной стороны, ПА действительно могут прийти в любой момент, однако с другой стороны, у каждого приступа есть одна общая причина. Если человек начинает испытывать панические атаки, значит, его нервная система истощилась и у нее больше нет сил справляться со стрессом.
Кроме того, панические атаки могут сопутствовать другим психическим расстройствам, при которых человека могут преследовать повышенная тревога и жуткие мысли.
Готовиться к панической атаке бессмысленно
На первый взгляд, этот пункт противоречит предыдущему, однако, на самом деле, он только подтверждает его. ПА могут возникнуть в любой момент, даже при истощенной нервной системе, поэтому готовиться к приступам бессмысленно.
Более того, если стараться всегда находиться начеку, человек будет испытывать больший стресс, который повышает риск возникновения ПА.
Панические атаки могут пройти со временем
Препаратов от ПА пока что не существует, однако приступы могут сойти на нет со временем. Но это только в случае обращения к специалисту, который назначит лечение.
Сначала панические атаки будут возникать с меньшей периодичностью, а потом и вовсе пропадут.
Эффективный способ справиться с паническими атаками — не избегать проблемы
По мнению специалистов, как только человек перестанет бояться проявления симптомов ПА, не будет избегать событий, из-за которых появляются приступы, проблема разрешится.
Дело в том, что избегание неприятностей и мыслей о них дает мозгу понять, что паническая атака — это реальная угроза.
Паническая атака всегда конечна
Во время приступа ПА кажется, что тревога и страх не уйдут никогда, однако это не так.
У разных людей паническая атака может длиться от нескольких минут до часа. Но так или иначе она всегда закончится. Каждый раз сталкивая с ПА, нужно помнить, что симптомы скоро пройдут.
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Анна Морозова