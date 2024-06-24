Не так страшен черт: 10 фактов о панических атаках

Если во время приступов панических атак человек падает в обморок, то это дело в каком-либо заболевании сердечно-сосудистой системы. От самой ПА невозможно потерять сознание, так как организм в состоянии страха, наоборот, задействует все ресурсы для борьбы со стрессом и никогда не «отключается» от проблемы.