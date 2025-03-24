Не связано с деменцией. Названа неожиданная причина забывчивости

Вместе с тем Сузуки подчеркивает, что хоть определенная забывчивость вполне естественна, серьезные проблемы с памятью могут указывать на более сложные состояния. Например, все ту же деменцию. Во время нее происходит снижение когнитивных функций: потеря памяти, сложности с концентрацией и ориентировкой в пространстве. Также эксперт заметила, что на сегодняшний день лечения деменции нет, однако разработаны методы, помогающие облегчить некоторые симптомы.