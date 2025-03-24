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Не связано с деменцией. Названа неожиданная причина забывчивости

Старение необязательно сопровождается ухудшением памяти. Об этом рассказала нейробиолог Венди Сузуки.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как отметила эксперт, многие думают, что возраст однозначно приводят к проблемам с памятью. Однако это не так. В некоторых случаях все дело в интерференции памяти. Этот феномен возникает из-за борьбы между старыми и новыми воспоминаниями, пишет UfacityNews.ru со ссылкой на Сузуки.

По словам нейробиолога, забывчивость зачастую связана с увеличением объема информации, которую человек обрабатывает. Этот перегруз создает так называемые помехи в мозге. Из-за них в конечном счете старые воспоминания начинают вытеснять новые. Это называется ретроактивной интерференцией. Во время нее новая информация мешает воспроизвести старую. Есть еще проактивная интерференция. Она происходит тогда, когда старые воспоминания мешают усваивать новое.

Вместе с тем Сузуки подчеркивает, что хоть определенная забывчивость вполне естественна, серьезные проблемы с памятью могут указывать на более сложные состояния. Например, все ту же деменцию. Во время нее происходит снижение когнитивных функций: потеря памяти, сложности с концентрацией и ориентировкой в пространстве. Также эксперт заметила, что на сегодняшний день лечения деменции нет, однако разработаны методы, помогающие облегчить некоторые симптомы.

К слову, улучшить память, а за одно и настроение, могут новые впечатления. К такому выводу пришли ученые из Университета Торонто.