Не стрессовать. Врач Спахов рассказал, чего нельзя делать в магнитную бурю

Например, даже здоровым, но чувствительным людям лучше отменить интенсивную тренировку, если такая планировалась. Не надо истязать себя силовыми нагрузками с тяжестями или интервальным бегом, это когда периодически делают рывки на максимальной скорости, перемежая их более-менее спокойным бегом. Отказываться от тренировок не нужно, но пусть в эти дни весь бег и весь спорт вообще будут спокойными. Давайте нагрузку в аэробном режиме, это когда она приносит удовольствие и вы не задыхаетесь. При этом работают почти все мышцы тела — легкий бег, плавание, велосипед и т. п.