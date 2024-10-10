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Не стрессовать. Врач Спахов рассказал, чего нельзя делать в магнитную бурю

«На Земле сегодня возможна магнитная буря высшего пятого уровня», — «радуют» нас своим прогнозом эксперты Лаборатории солнечной астрономии. Только закончилась одна сильная буря, как ей на смену подходит другая — еще более сильная и долгая.

Вчера полагали, что она обрушится на Землю в районе 19 часов. Сегодня уже не исключают, что все начнется раньше. Повысился и градус ожидаемой магнитной бури до максимального, 5-го уровня.

Дальше — больше… и хуже

«Крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз на ближайшие 2 дня сформирован по результатам моделирования последних крупных вспышек на Солнце», — сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. На графике он представлен пугающим красным частоколом с 10 по 12 октября (см. график).

«Разброс по силе бури исключительно велик, — отмечают солнечные метеорологи. — Облако имеет крайне неоднородную структуру, как по плотности, так и по скорости. В самых неблагоприятных сценариях при приходе к планете наиболее плотных ядер солнечного вещества сегодня возможен повтор бурь высшего, 5-го уровня, сравнимых с событиями мая этого года. Наиболее вероятная ветвь дерева сценариев, которая в итоге выдана в мире в виде оповещения, предполагает бури уровня 4 с продолжительностью до 3 суток».

Что можно и нельзя в грядущую бурю?

Как быть нам в такой ситуации? Что можно делать в это время, а что нельзя? Об этом рассказывает aif.ru кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов:

— Если сказать совсем кратко, одним словом, то нельзя стрессовать. Исключите любые перегрузки — психические, эмоциональные, ментальные, физические.

Например, даже здоровым, но чувствительным людям лучше отменить интенсивную тренировку, если такая планировалась. Не надо истязать себя силовыми нагрузками с тяжестями или интервальным бегом, это когда периодически делают рывки на максимальной скорости, перемежая их более-менее спокойным бегом. Отказываться от тренировок не нужно, но пусть в эти дни весь бег и весь спорт вообще будут спокойными. Давайте нагрузку в аэробном режиме, это когда она приносит удовольствие и вы не задыхаетесь. При этом работают почти все мышцы тела — легкий бег, плавание, велосипед и т. п.

Людям с хроническими болезнями и легко переносящим магнитные бури можно заниматься легкой скандинавской ходьбой, плаванием или просто прогулками. Как понять, нужно вам это или нет? Хороший критерий — удовольствие, если все это вам в радость, не вызывает болей и сильной одышки, то прекрасно.

«Проспать бурю — хорошая идея»

— Если нет желания — тоже нормально, — говорит Спахов. — Можно вообще ничего не делать, если не хочется. Проспать бурю — хорошая идея. Другое дело, что сейчас ее планируют долгой, и столько спать нельзя. Но вот проводить в постели времени больше, чем обычно, — можно и даже нужно. Дольше спите, высыпайтесь и просыпайтесь не по резкому звонку будильника, а по желанию. Дневной сон — тоже хорошо.

Если не можете уснуть, можно принять снотворное, так как бессонницы в эти дни надо избегать. Но лучше обойтись без таких лекарств, используя техники релаксации или простые успокоительные препараты на основе растительных средств: валерианы, настойки пиона или пустырника. Помогут в этом и кардиоседативные препараты типа валокордина, валосердина, корвалола, принятые перед сном. Особенно они подходят сердечникам.

Если днем не хочется спать, делайте все, что нравится. Это может быть какое-то хобби, легкие уборка или работа в саду, разборка старых завалов в шкафу или на письменном столе, разгадывание кроссворда, чтение, просмотр кино, прослушивание музыки. Но в трех последних случаях без самоцензуры нельзя, эти занятия не должны вас пугать, раздражать или утомлять. Лучше, если они приносят радость, улучшают настроение, расслабляют, поэтому из фильмов лучше всего подходят комедии и любовные истории. Идеально, если это будут не новые, а уже знакомые вам картины, из числа ваших любимых. Музыка приветствуется оптимистическая или успокаивающая.

Что нельзя пить и есть?

— Критерий успокоения относится и к пище, — продолжает Константин Викторович. — Мы обычно недооцениваем ее влияние на наше здоровье, и совершенно зря. Нужно обязательно отказаться от кофе и даже излишне крепкого чая (обычный пить можно), от энергетиков и даже колы, они тоже содержат приличные дозы кофеина.

Не менее важен отказ от соленого, это мощный фактор повышения давления, которое и так обычно растет в магнитные бури. Ничего не досаливайте при еде и старайтесь готовить без соли. Не ешьте в эти дни консервы, копчености, соленую рыбу, сало, старайтесь избегать колбасных изделий, бекона, грудинки и т. п., не пейте лечебные и лечебно-столовые минеральные воды — все это может содержать очень много соли и натрия. А вот обычной питьевой воды лучше пить больше, если, конечно, у вас нет отеков и почечной недостаточности.