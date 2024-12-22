Не стать жертвой. Продавцы открыли праздничную охоту на кошельки россиян

«Черная пятница» в последние годы перешагнула все временные рамки, плавно перетекая из месяца в месяц и вплотную приблизившись к Новому году. На что именно попытаются обратить внимание покупателей ушлые маркетологи, объяснил aif.ru глава агентства VI-media Илья Варлахов.
Кассу брендам, по его мнению, ежегодно делают женщины. А в этом сезоне упор будет сделан на подарки, символизирующие уют и заботу и в центре внимания маркетологов — товары, которые приносят комфорт и ощущение роскоши. Это дорогие, но редкие вещи: шелковые наволочки, утяжеленные одеяла для качественного сна или различные устройства для массажа.
Образ «вежливой женщины» необходимо будет поддерживать готовыми универсальными косметическими комплектами, которые подходят коллегам, врачам, репетиторам или близким друзьям.
«Не останутся без внимания и мужчины, которые хотя и традиционно менее подвержены рекламному влиянию, однако бренды и для них подготовили особые предложения, играя на прагматичности и статусности покупок, — отмечает эксперт. — Реклама для мужчин строится на выгоде и классических сценариях, где каждая покупка — не просто товар, а подтверждение их роли и заботы».
Отсюда упор на «выгодность» дорогостоящих приобретений, для которых конец года — самый подходящий период. Именно поэтому особую активность предпринимают автодилеры и магазины электроники. Например, машины уходящего года обычно продаются по сниженной цене, что подталкивает к приобретению «здесь и сейчас». И хотя ранее дилеры предупреждали, что в этом году скидок ждать не стоит, все может измениться. Это касается также ноутбуков, смартфонов, колонок и бытовой техники премиум-класса.
Еще одно направление для траты денег — ювелирные изделия с бриллиантами по опять же «выгодной» цене. «Новый год — идеальное время для предложений руки и сердца, что выгодно обыгрывается в маркетинговых кампаниях: два события в одном подарке», — отмечает Варлахов.
Совет эксперта — стараться не совершать импульсивных покупок, но в то же время не стоит и забывать о празднике: все-таки приятные покупки — отличный способ почувствовать дух Нового года.