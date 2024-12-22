Не стать жертвой. Продавцы открыли праздничную охоту на кошельки россиян

Отсюда упор на «выгодность» дорогостоящих приобретений, для которых конец года — самый подходящий период. Именно поэтому особую активность предпринимают автодилеры и магазины электроники. Например, машины уходящего года обычно продаются по сниженной цене, что подталкивает к приобретению «здесь и сейчас». И хотя ранее дилеры предупреждали, что в этом году скидок ждать не стоит, все может измениться. Это касается также ноутбуков, смартфонов, колонок и бытовой техники премиум-класса.