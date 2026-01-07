«Не станет бабушки»: в Госдуме назвали последствия отправки евровойск на Украину

«Европа как старая бабушка: все время пытается привлечь к себе внимание. И за счет этой риторики пытается поднять свой статус. Но все-таки я бы ее предостерег [от отправки миротворцев на Украину]. Вдруг Россия эту игру примет за настоящие действия и “не станет бабушки”. Европейские миротворческие подразделения станут нашими законными целями», — сообщил парламентарий.