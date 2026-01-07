«Не станет бабушки»: в Госдуме назвали последствия отправки евровойск на Украину

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в комментарии для портала News.ru заявил, что любые иностранные подразделения в зоне конфликта будут рассматриваться ВС РФ как законные цели для поражения.
«Европа как старая бабушка: все время пытается привлечь к себе внимание. И за счет этой риторики пытается поднять свой статус. Но все-таки я бы ее предостерег [от отправки миротворцев на Украину]. Вдруг Россия эту игру примет за настоящие действия и “не станет бабушки”. Европейские миротворческие подразделения станут нашими законными целями», — сообщил парламентарий.
Депутат полагает, что пока громкие заявления остаются на уровне обсуждений, Москве следует относиться к этому спокойно, но готовиться к отражению атаки.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 подтвердил готовность Парижа направить несколько тысяч солдат на Украину. По его словам, развертывание контингента планируется исключительно после подписания соглашения о прекращении огня. Французский лидер заверил, что военные не будут принимать участия в боевых действиях, а займутся обеспечением безопасности в рамках миссии многонациональных сил.
