Не спишь — видишь НЛО. Недосып ведёт к вере в теории заговора

Вы верите в то, что миром правят рептилоиды, а Земля плоская, но от нас это тщательно скрывают? Возможно, вам надо просто выспаться.
Во Всемирный день сна, который отмечается сегодня, aif.ru рассказывает о новом исследовании британских психологов.
Более тревожные и склонные к контролю
Теории заговора предполагают существование тайных и могущественных групп (как правило, разветвлённых), манипулирующих другими людьми и событиями для достижения собственной выгоды и захвата власти над миром. Они давно стали частью массовой культуры, и некоторые из них выглядят весьма забавно или нелепо. Например, теория, что Австралии (как вариант — Финляндии) не существует — эти страны, дескать, выдумали в рамках секретных договорённостей.
К теориям заговора относят и утверждения о том, что никаких климатических изменений на Земле не происходит, и сомнения в безопасности вакцин, и многое другое. Такие теории существовали всегда, и в истории полно примеров, когда какое-либо громкое событие (смерть монаршей особы, гибель группы туристов, исчезновение авиалайнера) порождало слухи, усматривающие в этом проявление чьей-то злой воли. Но в нынешние времена, когда информационное пространство стало глобальным, а люди, как оказалось, всё более склонны замыкаться в «пузырях» своих убеждений, конспирология расцвела пышным цветом.
Ранее учёные замечали, что те, кто верит в теории заговора, отличаются большей тревожностью, стремятся контролировать окружающих и имеют низкий уровень образования. Теперь психологи из Ноттингемского университета (Великобритания) решили проверить, может ли плохое качество сна влиять на склонность к конспирологическому мышлению. Результаты их исследования опубликованы в журнале Journal of Health Psychology.
Кто поджёг Нотр-Дам?
Было проведено два эксперимента с участием более тысячи человек. В первом случае добровольцев попросили оценить качество своего сна за последний месяц, предложив им тест, а затем дали прочитать статью о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Но одним участникам показали текст с конспирологической версией, где утверждалось, что пожар был умышленным и власти этот факт от населения скрыли. Другим представили текст с официальной версией — в нём говорилось, что пожар произошёл из-за короткого замыкания.
Выяснилось, что люди с нарушениями сна, привыкшие спать менее шести часов и часто просыпающиеся по ночам, чаще принимали конспирологическую версию пожара. При этом ни уровень образования, ни возраст, ни пол влияния на результаты не оказали.
Во втором эксперименте учёные искали механизм, связывающий плохой сон и веру в заговоры. Участникам дали заполнить анкеты, где они оценивали не только качество своего сна, но и своё эмоциональное состояние (тревожность, гнев, нервозность). Оказалось что ключевую роль здесь играет депрессия: она в первую очередь влияет на качество сна и склонность к конспирологии.
Плохой сон создаёт условия для манипуляций сознанием
«Сон чрезвычайно важен для психического здоровья человека. Недостаток сна нарушает эмоциональную стабильность, снижает способность анализировать информацию и усиливает подозрительность. В результате человек становится более уязвимым для манипуляций его сознанием», — объяснил руководитель исследования Дэниел Джолли, доцент кафедры социальной психологии в Ноттингемском университете.
Учёные обращают внимание, что не стоит здесь видеть прямую связь: недосып вовсе не означает, что вы обязательно начнёте верить в рептилоидов. Однако плохой сон создаёт благоприятные условия для иррационального мышления и принятия конспирологических идей. Иначе говоря, если вы регулярно не высыпаетесь, вы более склонны к тому, что поверить в какую-то теорию заговора.
Стоит обратить внимание на слабые стороны этого исследования. Во-первых, отношение участников к теориям заговора оценивали только на основе статьи о пожаре в соборе Парижской Богоматери Нотр-Даме, а этого, разумеется, недостаточно. Во-вторых, все они были британцами. В других странах результаты, возможно, были бы иными.