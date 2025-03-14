Не спишь — видишь НЛО. Недосып ведёт к вере в теории заговора

К теориям заговора относят и утверждения о том, что никаких климатических изменений на Земле не происходит, и сомнения в безопасности вакцин, и многое другое. Такие теории существовали всегда, и в истории полно примеров, когда какое-либо громкое событие (смерть монаршей особы, гибель группы туристов, исчезновение авиалайнера) порождало слухи, усматривающие в этом проявление чьей-то злой воли. Но в нынешние времена, когда информационное пространство стало глобальным, а люди, как оказалось, всё более склонны замыкаться в «пузырях» своих убеждений, конспирология расцвела пышным цветом.