Не спешите. Врач назвал самые популярные ошибки измерения давления

Лучше всего, рассказал Daily Mail доктор Мартин Скарр, выбирать приборы-тонометры с манжетой для плеча. А вот от тех, что надеваются на запястье или палец, отказаться — считается, что их показания менее точные. Ведь важно измерить давление в большом кровеносном сосуде — оно будет совпадать с тем, что отмечается в аорте, когда она выходит из сердца. Плечевая артерия, как говорит доктор, имеет диаметр с карандаш и может считаться едва ли не единственным местом для качественного измерения.