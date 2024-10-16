Не спешите. Врач назвал самые популярные ошибки измерения давления

Измерение артериального давления — процесс не такой сложный, как кажется, но при этом именно здесь многие делают массу ошибок.
Правильная манжета
Лучше всего, рассказал Daily Mail доктор Мартин Скарр, выбирать приборы-тонометры с манжетой для плеча. А вот от тех, что надеваются на запястье или палец, отказаться — считается, что их показания менее точные. Ведь важно измерить давление в большом кровеносном сосуде — оно будет совпадать с тем, что отмечается в аорте, когда она выходит из сердца. Плечевая артерия, как говорит доктор, имеет диаметр с карандаш и может считаться едва ли не единственным местом для качественного измерения.
Если в комплект к тонометру входит одна стандартная манжета, а рука у вас не такая стандартная, лучше докупить подходящий вам вариант. Маленькая манжета на большой руке приведет к тому, что артерия будет слишком пережиматься, а показания окажутся намного выше, чем на самом деле.
Нижняя черта манжеты должна быть на пару пальцев выше локтевого сгиба. При этом она должна быть свободной — не болтаться, но и не пережимать — между ней и рукой должно быть возможно просунуть палец.
Правильная подготовка
Перед измерением давления стоит подготовиться. Так, надо сходить в туалет, так как полный мочевой пузырь повышает результат на 10%. Кроме того, стоит правильно выбирать время для измерения — лучше рано утром или поздно вечером.
Лучше всего посидеть в тихом месте минут пять, привести мысли в порядок и только потом измерять.
Правильная поза
Сидеть над прямо, не закидывая ногу на ногу, не развалившись. Предплечье лучше положить на подлокотник или на край стола, так как это обусловлено физиологической нормой кровотока.
Повторное измерение
Если давление оказалось слишком высоким (а сегодня за вариант нормы принято 120 на 80 мм рт.ст.), то посидите немного и еще раз смерьте.
В случае, если и при повторном измерении уровень давления высок, снимайте показания 2−3 раза в неделю в течение нескольких недель в разное время суток. Разброс показаний позволит врачу оценить, на что обратить внимание.
При подготовке материала использованы следующие источники: Daily Mail.