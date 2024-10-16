Не соревнование на скорость: Врач назвала главные ошибки при мытье рук

Ещё одна проблема заключается в том, что не все участки рук подвергаются тщательному мытью. Мухина указывает, что межпальцевые пространства, тыльная сторона и область под ногтями часто игнорируются, из-за чего микробы остаются на коже. Важно перед началом процедуры снять украшения и закатать рукава. Руки смачиваются в тёплой воде, после чего наносится мыло, и процесс мытья продолжается не менее 30 секунд с учётом всех участков. После этого руки тщательно промываются и просушиваются.