Не согреетесь, а замерзнете: что категорически нельзя пить перед окунанием в прорубь

Крещенские купания — это традиция, которая проходит в ночь с 18 на 19 января в рамках праздника Крещения Господня. Чтобы обряд прошел безопасно, важно соблюдать ряд правил. Так, категорически не рекомендуется употреблять алкоголь перед купанием. Многие уверены, что спиртные напитки согревают, но это заблуждение, пишет ИА IrkutskMedia.
Алкоголь приводит к расширению сосудов, что вызывает быструю потерю тепла, а также замедляет нервные импульсы, что может понизить координацию движений. Если в таком состоянии войти в ледяную воду, риск переохлаждения и серьезных заболеваний значительно возрастает. К тому же алкоголь создает дополнительную нагрузку на сердце.
После купания алкоголь также не рекомендуется, так как вместо согревания вы будете еще больше терять тепло. Осторожно относитесь и к кофе — напиток способствует сужению сосудов. Лучшим способом согреться после купания является горячий чай. Его можно обогатить медом, имбирем, апельсиновой или лимонной цедрой, а также шиповником. Отлично подойдет и теплый компот из ягод или сухофруктов, а также горячий шоколад, который благодаря высокому содержанию калорий может стать источником энергии и тепла. Однако, чтобы ощутить эффект, потребуется время.