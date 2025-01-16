Не согреетесь, а замерзнете: что категорически нельзя пить перед окунанием в прорубь

После купания алкоголь также не рекомендуется, так как вместо согревания вы будете еще больше терять тепло. Осторожно относитесь и к кофе — напиток способствует сужению сосудов. Лучшим способом согреться после купания является горячий чай. Его можно обогатить медом, имбирем, апельсиновой или лимонной цедрой, а также шиповником. Отлично подойдет и теплый компот из ягод или сухофруктов, а также горячий шоколад, который благодаря высокому содержанию калорий может стать источником энергии и тепла. Однако, чтобы ощутить эффект, потребуется время.