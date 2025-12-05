Не «снимать с пупа»: как Александр Родченко преобразил советскую фотографию

Александр Родченко родился в 1891 году в Санкт-Петербурге, но в десять лет переехал с семьёй в Казань. Сначала он учился на зубного техника, однако быстро понял, что эта профессия не для него, и стал вольнослушателем Казанской художественной школы.
В 1914 году он попал на вечер футуристов — Маяковского, Бурлюка и Каменского. Впечатление было настолько сильным, что Родченко решил посвятить себя искусству футуризма.
Между Татлиным и Малевичем
В 1914 году Родченко женился на студентке Казанской художественной школы Варваре Степановой, а спустя год супруги уехали в Москву. Здесь он познакомился с Владимиром Татлиным и Казимиром Малевичем — ключевыми фигурами русского авангарда.
Он уважал формальные поиски Малевича, но к самому художнику относился с явным недоверием.
«Малевича вещи мне нравились больше других, кроме, конечно, Татлина. Они были свежи, своеобразны и не похожи на Пикассо. Но сам Малевич не нравился. Он был весь какой-то квадратный, с бегающими неприятными глазами, неискренний, самовлюбленный, туповато-односторонний», — указано в статье Родченко «О Татлине».
Малевич высоко оценил первые абстрактные работы Родченко и говорил, что в нём «есть супрематическое», приглашал в мастерскую — но Родченко отказался. Вдохновителем и наставником он считал Татлина. По его словам, именно от Татлина он перенял «отношение к профессии, к вещам, к материалу, к продовольствию и всей жизни».
Для выставки «Магазин» Родченко создал первые абстрактные серии. Он не рисовал линии от руки, а пользовался циркулем, линейкой и валиком. В серии «Чёрное на чёрном» его интересовали не сюжет и изображение, а фактура, материал и точность — то, что он называл новым качеством живописи.
Гений советской рекламы: фотомонтаж и плакаты Родченко и Маяковского
Одним из первых в СССР Родченко увидел потенциал фотомонтажа. Он иллюстрировал журналы и книги, создавал рекламные и агитационные плакаты. В 1920-х его работы можно было увидеть на витринах, стендах, тумбах и даже крытых киосках.
«Фотомонтаж натолкнул заняться фотографией. В первых фото — возвращение к абстракции. Фото — почти беспредметные. На первом плане стояли задачи композиции», — рассказывал Родченко.
В 1920 году он познакомился с Маяковским. Вскоре они создали тандем «Реклам-конструктор Маяковский — Родченко». Маяковский писал тексты и лозунги, а Родченко создавал визуальную часть. Вместе они сделали культовые плакаты для ГУМа, Моссельпрома, Резинотреста и других организаций.
Две идеи, которые изменили мир фотографии
Как фотограф Родченко прославился в 32 года. Сначала он вдохновлялся советскими и зарубежными фотоизданиями, а в 1924 году купил первую камеру, что дало ему новый инструмент для художественных экспериментов.
По его мнению, фотография должна была выполнять две задачи: документировать время и служить материалом для фотомонтажа в будущих проектах.
Родченко привнёс в фотографию конструктивистское мышление и изобрёл два приёма, которые до сих пор используют фотографы во всём мире:
Ракурсы. В классической фотографии было принято снимать «с прямого ракурса». Родченко иронично называл это «снимать с пупа» — когда фотограф держит камеру на уровне живота. Он же предлагал смотреть «сверху вниз» и «снизу вверх», открывая неожиданные точки зрения.
Диагональ. Он намеренно «заваливал» горизонт и располагал объекты по диагонали. Такой приём создавал ощущение движения и энергии. Родченко использовал и восходящие, и нисходящие диагонали, что сделало его стиль узнаваемым и популярным по всему миру.
Сегодня подобные приемы легко встретить в фотографиях на просторах социальных сетей.
Не дожил до первой фотовыставки
В конце 1920-х против Родченко начались нападки: его обвиняли в плагиате западных авторов и в формализме. В 1933 году ему удалось временно наладить отношения с властями — он подготовил номер журнала «СССР на стройке» о строительстве Беломорско-Балтийского канала. Но это продлилось недолго.
К середине 1930-х атмосфера в стране становилась всё жёстче. В 1937 году Родченко фактически отошёл от активной работы.
После войны он почти не экспериментировал. Вместе со Степановой оформлял альбомы, интересовался театром и цирком. В 1951 году его исключили из Союза художников, но через четыре года восстановили — во многом благодаря усилиям жены.
Александр Родченко умер в 1956 году. Он не дожил всего год до первой выставки своих фотографий и графики, которую организовала Степанова. Она открылась в 1957 году — в год запуска первого спутника, сообщает «Арзамас».
