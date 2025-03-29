«Не смотрю кино». Актер Александр Баширов — о предках, о том, стоит ли идти в актеры, и о неснятых фильмах

— Моя мама приехала по распределению, работая в «Почте» (мама была радисткой на почте. — Прим. ред.). Моя бабушка была хранителем арабского свитка, где рассказывалось о миссионерах. Пару лет назад его отдали в тобольский музей. С одной стороны, у меня татары — около 700 лет назад. С другой стороны, казаки — около 600 лет.