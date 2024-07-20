Не смоется! Эксперт рассказала кому нельзя делать перманентный макияж

Перманентный макияж позволяет женщине, не тратя времени и средств на косметику, всегда выглядеть безупречно: хоть в жару, хоть в стужу, хоть в бассейне, хоть спросонья. Как проводится процедура и какой эффект позволяет получить, есть ли для нее противопоказания и как уменьшить ее риски, aif.ru рассказала мастер-эксперт художественной татуировки и перманентного макияжа, победитель международных соревнований и автор своих методик Анастасия Волкова.
Многие путают перманентный макияж и татуаж, хотя это не одно и то же. В отличие от традиционного татуажа, пигменты для перманентного макияжа вводятся более поверхностно и разработаны специально для лица таким образом, чтобы постепенно осветляться и со временем исчезать. В среднем, срок ношения составляет от 1 до 3 лет. Кроме того, они имеют особую консистенцию, что позволяет создать эффект легкого напыления и более природный результат. Это дает возможность при необходимости скорректировать форму или цвет.
Выбор техники
Разные техники этого макияжа позволяют удовлетворять самые разные запросы.
Брови: пудровое напыление создает эффект мягко подкрашенных и растушеванных бровей; волосковая техника имитирует каждый волосок, превращая редкие брови в густые и придавая им нужный изгиб; техника омбре делает градиентный переход от темных оттенков у концов бровей к светлым у основания, обеспечивая естественный объем и глубину; также применяется комбинированный метод.
Губы: можно сделать контур для подчеркивания формы, акварель для усиления объема, контур с растушевкой для добавления глубины, и 3D-техника для драматического эффекта.
Веки: межресничка для акцентирования ресниц, стрелки для выразительности, стрелка с растушевкой для глубины взгляда, и эффект теней для визуального увеличения глаз.
Также с помощью перманентного макияжа можно замаскировать разные дефекты: трихопигментация используется для маскировки облысения; камуфляж рубцов помогает скрыть шрамы и неровности кожи; коррекция ареол груди помогает восстановить или улучшить внешний вид этой зоны, в том числе после хирургических вмешательств на молочной железе.
Как проходит процедура
Весь процесс состоит из двух ключевых этапов: первичного приёма и коррекции.
Первый сеанс начинается с консультации, на которой обсуждаются пожелания клиента, выбираются форма и цвет, а также создается пробный эскиз. Подготовка к процедуре включает очистку и дезинфекцию обрабатываемой области, а также нанесение обезболивающего крема для обеспечения комфорта.
Затем мастер методично вводит пигмент слоями, используя специальное оборудование и проверяя симметрию и форму для достижения наилучшего результата. После нанесения пигмента кожа очищается, и на неё наносятся специальные уходовые средства. В завершение мастер даёт инструкции по уходу за кожей и назначает контрольный визит.
Коррекция проводится примерно через месяц после первичного приёма. Ее цель — доработать макияж после заживления кожи, исправить мелкие недочеты, усилить цвет и добиться идеальной симметрии, что обеспечивает долговечность и качество результата.
Подготовка к процедуре и дальнейший уход
Придерживайтесь рекомендаций мастера, чтобы добиться максимального эффекта и избежать осложнений.
До процедуры:
За 1−2 дня избегайте алкоголя, кофеина и препаратов, влияющих на свертываемость крови.
Убедитесь что день сеанса не совпадает с циклом менструации.
За неделю не подвергайте зону нанесения солнцу, пилингу или солярию.
Увлажняйте кожу в зоне нанесения и не выщипывайте волоски. Для ПМ губ важно принять противогерпесные средства, а для глаз снять нарощенные ресницы.
После процедуры:
Первые три дня возможны покраснения и отек. Это нормальная реакция организма.
5−7 дней каждые 4 часа обрабатывайте зону перманентного макияжа вазелином и хлоргексидином. После 3-х суток образовываются эпидермальные пленочки. Ни в коем случае не трогайте их, чтобы избежать риска инфицирования, воспаления, образования рубцов и пробелов. Избегайте контакта с водой, одеждой, руками, агрессивными химическими веществами, спиртом и средствами гигиены, ограничьте занятия спортом.
2−3 месяца избегайте воздействия солнечного света, а также посещения бань и саун. Сначала макияж будет выглядеть ярким, но по мере заживления и отслоения плёночек, пигмент начнёт проявляться, станет менее насыщенным и приобретет более естественный вид. Через месяц: посетите мастера для финальной процедуры коррекции.
Необходимость обновления перманентного макияжа может возникнуть по разным причинам: от выцветания пигмента из-за воздействия UV-лучей и изменений в метаболизме кожи до естественного износа пигмента. Изменения в личных стилевых предпочтениях или возрастные изменения кожи также могут потребовать корректировки формы и линий макияжа. Чтобы поддерживать оптимальное состояние макияжа, рекомендуется проводить его обновление каждые 1−3 года, сохраняя его яркость и четкость.
Кому не стоит
Перед процедурой необходимо обратить внимание на следующие противопоказания:
Относительные противопоказания:
- Острые состояния: инфекции, повышенная температура, аллергические реакции.
- Недавно перенесённые инсульт, операции, травмы кожи.
- Беременность, грудное вскармливание, менструация.
- Алкогольное или наркотическое опьянение, употребление кофеина и энергетиков.
- Приём антикоагулянтов, ретиноидов, антибиотиков, гормональных препаратов.
Абсолютные противопоказания:
Эпилепсия, психические заболевания.
Гипертония, сердечные заболевания нарушения свертываемости крови; Инсулинозависимый диабет, онкологические заболевания, инфекционные заболевания (ВИЧ, СПИД, гепатиты), кожные болезни (псориаз, экзема).