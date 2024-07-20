Не смоется! Эксперт рассказала кому нельзя делать перманентный макияж

Многие путают перманентный макияж и татуаж, хотя это не одно и то же. В отличие от традиционного татуажа, пигменты для перманентного макияжа вводятся более поверхностно и разработаны специально для лица таким образом, чтобы постепенно осветляться и со временем исчезать. В среднем, срок ношения составляет от 1 до 3 лет. Кроме того, они имеют особую консистенцию, что позволяет создать эффект легкого напыления и более природный результат. Это дает возможность при необходимости скорректировать форму или цвет.