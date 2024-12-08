Не смейте выдергивать шнур из розетки: эти 3 прибора такого не терпят — так не сэкономить

Не все электрические приборы нужно отключать от розеток. Среди них есть и те, которые тяжело переносят такое своеобразное «голодание». Поэтому в попытке сэкономить на счетах за электроэнергию вы рискуете сильно разориться на покупке новой техники.
Первый в списке нелюбителей частых отключений от сети — телевизор. Современным устройствам необходимо определенное время для обновления пикселей. Если этот процесс периодически прерывать, то со временем экран начнет «выгорать». Это неизбежно приведет к потере качества изображения. К тому же большинство телевизоров обновляется именно ночью.
Струйный принтер тоже не переносит частые отключения от розетки. В ответ прибор начнет «есть» больше чернил при запуске. Это происходит по причине некорректного режима ожидания работы и сбоя настроек принтера.
Экономить электроэнергию не стоит и на отключении питания Wi-Fi роутера. Разумеется, если вы не хотите понизить качество интернета. После частых отключений от сети устройство начнет медленнее «просыпаться», что со временем ничего, кроме раздражения, не вызовет.
Экономить электричество, разумеется, нужно. Однако не стоит этого делать на приборах, которые крайне зависимы от электроэнергии.