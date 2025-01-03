Не смешно. Психолог рассказала, как нельзя шутить с детьми

Второй момент — задумайтесь о том, а что есть хороший юмор. Как часто бывает, что неудачные словесные ляпы мы быстро вуалируем тем, что «просто пошутили», чтобы снять с себя ответственность за нелепое высказывание. В указанном случае опять плохо будет ребенку. Это называется злой шуткой, от которой страдают дети. К сожалению, некоторые люди способны высказывать все, что придет в голову, а потом прикрываться искрометным юмором.