Не смешно. Психолог рассказала, как нельзя шутить с детьми

Шутить с ребенком и над ним надо уметь. Ведь так легко, пытаясь вместе посмеяться, обидеть малыша. Что же надо учитывать и как не надо шутить с детьми, aif.ru рассказала психолог, эксперт по коммуникациям, автор психологических книг и комиксов Татьяна Василькова.
В общении со своим ребенком важны любые мелочи, поскольку даже шутки, адресованные нашим детям, могут иметь серьезное значение в их дальнейшей судьбе.
Для чего мы шутим
Прежде чем пошутить с ребенком, обязательно задайте себе вопрос «а зачем я хочу пошутить?» Важно быть предельно честными, определяясь, чего мы пытаемся добиться своим юмором. Здесь возможны два варианта: вы либо хотите сами получить удовольствие, либо намерены развеселить ребенка. От того, как расставлен акцент, зависит и конечный исход.
Итак, если вы сосредоточены на получении удовольствия для самого себя, скорее всего, подобная шутка принесет боль ребенку, потому что юмор взрослого здесь — это попытка самоутвердиться на фоне более слабого.
Второй момент — задумайтесь о том, а что есть хороший юмор. Как часто бывает, что неудачные словесные ляпы мы быстро вуалируем тем, что «просто пошутили», чтобы снять с себя ответственность за нелепое высказывание. В указанном случае опять плохо будет ребенку. Это называется злой шуткой, от которой страдают дети. К сожалению, некоторые люди способны высказывать все, что придет в голову, а потом прикрываться искрометным юмором.
Задайте себе вопрос, а что чувствует ребенок, если с ним пошутили — радость или обиду?
Старайтесь вообще не шутить над близкими людьми, потому что, скорее всего, ваши слова могут прозвучать довольно язвительно. Например, маме, которая хочет пошутить с детьми над папой или бабушкой, лучше хорошо подумать, а нужно ли это вообще.
Другое дело, если вы умеете смеяться над собой, обучая ребенка навыкам самоиронии, что довольно полезно для него во взрослой жизни. Таким образом, дети, глядя на взрослого, научатся не относиться к определенным вещам слишком серьезно и с улыбкой воспринимать какие-то промахи вместо того, чтобы устраивать трагедию. Это может стать для ребенка отличной школой жизни.
Что такое хорошие и нехорошие шутки
Шутки хороши тогда, когда не унижают человека, а возвышают его в собственных глазах. Чувствуете разницу между «подтяни свои штаны, а то со стороны кажется, что они сейчас упадут» и «ого, ты сегодня выглядишь максимально круто»? В первом примере речь про унижение, а во втором — про то, что мы стараемся заметить в ребенке что-то хорошее и транслировать ему свое наблюдение.
В психологии нет понятия «можно» или «нельзя». Все дело в последствиях. Если шутка злая и высмеивающая, то она унижает ребенка и ударяет по его самооценке. В итоге со временем он будет отвечать окружающим теми же оскорбительными высказываниями. Задумайтесь, если взрослый человек пытается самоутвердиться за счет ребенка такой шуткой, значит у него самого большие проблемы с самооценкой.
Если же вы намерены повеселить детей или даже немного посмеяться над собой, то они усвоят хорошие навыки и вырастут уверенными и гармоничными личностями с правильным чувством юмора.
Помните, с какими намерениями вы хотите пошутить, тот результат и получится в конечном счете.