«Не сложилось — значит, не ваш мужчина». Горькое одиночество Быстрицкой

Стараюсь больше радоваться. Жизнелюбие помогает хорошо выглядеть — это часть моей профессии… Если жизнь наполнена интересным содержанием, если не предаешь себя ради сиюминутной выгоды, не позволяешь покой там, где необходимо беспокойство, значит, ты всегда молодая и красивая. Хотя это не самое главное. Даже в жизни женщины. Не спорю, при всех прочих равных это не мешает. Но я бы сыграла Аксинью, даже если бы выглядела совершенно иначе.