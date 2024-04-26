«Не сложилось — значит, не ваш мужчина». Горькое одиночество Быстрицкой

5 лет назад, 26 апреля 2019 года, не стало Элины Быстрицкой. Одной из самых красивых и талантливых актрис нашего кино.
Она прожила красиво, достойно 91 год. А уходила мучительно. И в страданиях, о которых почти никто не знал.
Aif.ru вспоминает цитаты народной артистки о самом важном.
О родителях
«Мой отец — честнейший человек, был военным врачом-инфекционистом. И мама была такой же честной. Авторитет отца в нашей семье был огромным. Мама научила меня уважать папу. Если он что-то говорил, это было непререкаемо. Никогда между ними не видела каких-то скандалов, взрывов. Оба труженики. Отец был участником войны. Родители преподали мне жизненные уроки собственным примером. Мама не разрешала ничего делать наполовину. Я привыкла с раннего детства: если мне что-то поручается, должна это выполнить по максимуму».
О характере
«У меня характер сложный. Но люди меня знают: я не обману, не подведу!».
О роли Аксиньи
"Я готова была на любые мучения, лишь бы не сойти с роли, стать если не Аксиньей, то хотя бы ее правдивым подобием. А для этого надо было быть казачкой.
Никак не могла вначале понять, как это вёдра с водой можно нести «бёдрами», если они на коромысле".
О внешности
"Никогда не считала, что моя внешность позволяет мне делать то, что не разрешает мне моя нравственность.
Стараюсь больше радоваться. Жизнелюбие помогает хорошо выглядеть — это часть моей профессии… Если жизнь наполнена интересным содержанием, если не предаешь себя ради сиюминутной выгоды, не позволяешь покой там, где необходимо беспокойство, значит, ты всегда молодая и красивая. Хотя это не самое главное. Даже в жизни женщины. Не спорю, при всех прочих равных это не мешает. Но я бы сыграла Аксинью, даже если бы выглядела совершенно иначе.
Внешняя красота возможна без внутренней. Но это больше относится к предметам. А человек без внутренней красоты — не личность, даже если талия, глаза, ножки соответствуют всем критериям и стандартам. Мы ведь чувствуем, воспринимаем мир, реагируем. Учимся у кого-то или сами учим, кого-то любим или нет. Важно, чтобы окружали люди, которых любишь и которым веришь… Синяки под глазами можно скрыть под слоем тонального крема, выглядеть бодро — это сложнее".
О любви
"Не стоит путать любовь с любвеобильностью. Говоря о любви, я имею в виду именно любовь, а не увлечение. Настоящая любовь — это то, что без остатка заполняет человека и не даёт ему возможности жить так, как он жил раньше. Я не говорю о сексуальных потребностях, а имею в виду сильное чувство, которое движет человеком, определяет его жизнь.
Актриса, не познавшая любовь и горькое одиночество, никогда не будет искренней".
О мужчинах
«Если с мужчиной не сложилось — значит, не тот мужчина, не ваш».
Об интеллигентности
«Все качества человеческой личности так или иначе отражаются на внешности. У женщин особенно. Не помню, кто сказал, но точно кто-то умный: “Можно притвориться добрым, веселым, можно даже притвориться умным, если молчать. Невозможно притвориться интеллигентом”… Интеллигентность — это вовлеченность в жизнь, участие в ней. Обязательно с положительным знаком».
О режиме дня
"Встаю иногда в восемь, иногда в девять, но никогда позже. Обязательно немножко занимаюсь. Раньше у меня было 58 упражнений. С годами стала уменьшать нагрузку. Соблюдаю диету (ничего жирного, соленого и жареного, минимум алкоголя, максимум ярких овощей).
Должны быть определены раз и навсегда подъем и сон в одно и то же время, как и питание. Но есть и кое-что еще. Я никогда никому не пожелала ничего плохого. Не позволила себе ни одного поступка, за который было бы стыдно. Мама говорила: «Нельзя лгать». Это и есть секрет хорошего самочувствия и спокойного сна".
О деньгах
«Для меня деньги никогда не были предметом, ради которого стоит работать. Мне тоже пришлось выживать в период перемен. Но о том, чтобы оставить Малый театр, я никогда в жизни не думала. В те годы многие мои коллеги-женщины подъезды мыли. А меня казаки поддержали. Мой внутренний голос созвучен с тем, о чём они говорят».
О счастье
«Грешить нельзя. Жаловаться — это грех. Счастье — это утром встала: есть работа, дом, забота. Есть смысл жизненный — значит, это счастье».
О чести
«Я живу по правилам, которые были у нас в семье. Стараюсь не мешать окружающим. Но не допускаю, чтобы и мне мешали. Ради того, чтобы соблюсти честь, могу отказаться и отказывалась от многого. Выше достоинства для меня привилегий нет. Ни деньги, ни благополучие не остановят, если считаю, что задет вопрос чести… Мне мой отец объяснил жизнь в четыре акта: душу — Богу, сердце — женщине, жизнь — Отечеству, честь — никому. Честь он понимал как главное достоинство».
О национальной идее
«Какой может быть национальная идея для такой большой страны, как наша? Любовь! Не к определённому человеку, а к жизни. Тогда люди будут делать что-то хорошее».
О патриотизме
«Воспитывать его невозможно. Есть хорошая песня — “С чего начинается Родина”, там очень всё подробно сказано об этом чувстве. Дети видят, когда родители любят землю, на которой живут. В понятие “патриотизм” заложено множество составляющих — это труд, чистота в доме, гости, которые приходят с хорошими словами, твои друзья-однолетки. У меня есть подруга, с которой мы всю жизнь вместе, наши мамы дружили и в роддоме вместе лежали. И мы до сих пор дружим, через всю жизнь прошли. Из всего этого и складывается любовь к Родине.
Не спрашивай, что Родина сделала для тебя. Задавай себе вопрос: «Что ты сделал для Родины?»".