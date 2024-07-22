Не сидится, тянет помогать. Как стать волонтёром в столице

Актив волонтёрского движения в Москве огромный. Это люди самых разных профессий и возрастов. Всех их объединяет желание приносить пользу, а также стать частью важных городских событий. А еще многие хотят лично увидеть, «как всё устроено».
«Волонтерство — неотъемлемая часть жизни для многих москвичей. Они хотят быть частью масштабных проектов, конференций, форумов, фестивалей, видеть, как проходит организация больших событий “изнутри”. Добровольчество привлекает людей именно своей многогранностью. Сегодня более 240 тысяч человек составляют актив волонтерского движения, а присоединиться к ним может каждый на платформе mosvolonter.ru», — сообщила председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
Всего в Москве существует и активно развивается десять волонтёрских направлений. На портале «Мосволонтёр» любой желающий может выбрать для себя наиболее близкую сферу и погрузиться в нее. «Мосволонтер» для того и существует, чтобы организовывать и направлять активных и неравнодушных москвичей.
Выбери своё
Какие же направления предлагает «Мосволонтер» активным, отзывчивым и жаждущим помогать. Самым популярным можно назвать событийное волонтёрство. Участники его помогают организовывать и проводить фестивали и форумы городского и федерального масштабов.
Социальное и инклюзивное добровольчество направлено на помощь многодетным семьям, сиротам, инвалидам и всем тем, кому это необходимо. Кроме того, на пунктах «Москва помогает» с февраля 2022 года организован приём гуманитарной помощи. В этой работе тоже задействованы столичные добровольцы.
Ни одно крупное спортивное событие в Москве не обходится без волонтёров, которые помогают игрокам и зрителям сориентироваться. Они активно взаимодействуют с судьями, тренерами. Помогают организаторам при проверках игроков на допинг. К слову, около сотни добровольцев было задействовано во время проведения суперфинала Кубка России по футболу 2024.
Те, кому близка сфера культуры, могут найти применение своим силам в проведении экскурсий по городу, в восстановлении памятников. Ещё добровольцы могут помогать на выставках, музеях, в библиотеках. Таких волонтёров можно часто встретить в музее-усадьбе «Архангельское», музее-заповеднике «Останкино и Кусково».
Важность сферы здравоохранения сложно переоценить. Волонтёры помогают и здесь. Они продвигают здоровый образ жизни и проводят донорские акции. Вместе со столичным региональным отделением ВОД «Волонтеры-медики» помогают в медицинских учреждениях. Это хорошая возможность получить навыки в первой медпомощи и больше узнать о профилактике заболеваний.
Эковолонтёры работают на заповедных территориях, помогают с животными и в раздельном сборе мусора. Наглядный пример —экоцентр «Сборка». Все желающие могут присоединиться к нему в непростом деле сортировки вторсырья: макулатуры, пластика, пластиковых крышечек, ручек, фломастеров.
Огромную помощь приютам для бездомных животных оказывают зооволонтёры. Они выгуливают животных тех, кто сам не может это сделать, помогают в сборе корма, медикаментов для братьев наших меньших. Летом на выезды в городские приюты можно записаться вместе с движением «Погуляй собаку».
О деятельно столичных добровольцев рассказывают медиаволонтёры. Они готовят фото и видео сюжеты о работе добровольцев, пишут тексты для публикаций.
Без ограничений
Несовершеннолетние могут участвовать в добровольческой деятельности вместе с родителями. Хотя помогать вечером или в ночные часы могут только волонтёры старше 18 лет, так же как и поехать на стажировку в другой город.
Кстати, недавно «Мосволонтёр» провел исследование и выяснил, что большинству москвичей важно выполнять свой общественный долг и быть полезным другим. Не получать что-то, а, наоборот, отдавать другим. В то же время волонтерство — это возможность проявить себя, завести новых друзей и работать в кругу единомышленников.