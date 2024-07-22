Не сидится, тянет помогать. Как стать волонтёром в столице

Всего в Москве существует и активно развивается десять волонтёрских направлений. На портале «Мосволонтёр» любой желающий может выбрать для себя наиболее близкую сферу и погрузиться в нее. «Мосволонтер» для того и существует, чтобы организовывать и направлять активных и неравнодушных москвичей.