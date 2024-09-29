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Не сидит на месте. Психолог рассказала, как успокоить гиперактивного ребёнка

Ваш ребёнок не может усидеть на месте, постоянно отвлекается, делает 100 дел в минуту и ни одно не доводит до конца? Возможно, это просто особенность характера, но не исключено, что так проявляется синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Источник: Freepik

Сегодня этот диагноз ставят детям всё чаще.

Наш эксперт — клинический психолог Маргарита Алексеева.

Настораживает

Синдром дефицита внимания и гиперактивности может определить врач-психиатр, проведя специальное тестирование. Для этого у ребёнка должны быть определённые симптомы, проявляющиеся длительно и в разных сферах жизни.

  • Трудности с концентрацией внимания на уроках или во время игры. Кажется, что ребёнок не слушает, когда к нему обращаются. Сложности со следованием инструкциям или выполнением задач. Такие дети не любят заниматься делами, требующими длительных умственных усилий.
  • Рассеянность. Ребёнок часто теряет вещи, не может найти нужное, забывая, куда что положил.
  • Мышечное беспокойство, неусидчивость, лишние движения. Ребёнок часто двигает руками или ногами, ёрзает на стуле, бегает взад-вперёд, вскакивает с места.
  • Чрезмерная эмоциональность, выраженная нетерпеливость. Привычка выпаливать ответы прежде, чем дослушает вопрос, прерывать чужой разговор, вмешиваться без разрешения.

Однако только по этим симптомам диагноз не ставится, хотя есть повод обратиться к специалисту.

Остановить непоседу

Повлиять на таких детей и подростков уговорами и угрозами невозможно, они так себя ведут не из вредности. У них на уровне физиологии не хватает компонента, чтобы быть усидчивым и сконцентрированным.

Когда диагноз установлен, можно начать медикаментозное лечение и поведенческую терапию. Массажи, гомеопатия, остеопатия и альтернативная медицина при СДВГ не работают. В России существует лишь один рецептурный препарат (активное вещест­во — атомоксетин), одобренный для лечения СДВГ. Его назначает психиатр, он же подбирает дозировку. Препарат выписывают детям старше 6 лет. Для подростков с 12 лет применяют когнитивно-поведенческую терапию и тренинг-навыки. Эту работу проводит клинический психолог (в группе или индивидуально).

Существуют тренинги и для родителей. Они не только учат, как формировать у детей нужные навыки, но и помогают мамам и папам справляться с раздражением, ощущением бессилия, которые могут появиться при общении с проблемными детьми.

Тренируем внимание

Есть доступные упражнения для улучшения внимательности, увеличения усидчивости, концентрации и объё­ма воспринимаемой информации. Их следует выполнять регулярно утром или в течение дня, если концентрация внимания начала снижаться. Гимнастику можно использовать и как способ быст­рого переключения внимания.

«Секундная стрелка»

В течение 3−5 минут наблюдайте за секундной стрелкой на часах. Концентрируйтесь на стрелке, думайте только о ней. Если вы отвлеклись — начинайте сначала.

«Перевёрнутый текст»

Возьмите любую книгу, переверните верх ногами и попробуйте прочитать.

«Слова наоборот»

Попробуйте вслух произнести слово наоборот, не используя написанный вариант. Начните с несложных слов.

«Обратный отсчёт»

Начните с любого четырёх- или пятизначного числа и ведите обратный отсчёт вслух.