Не сидит на месте. Психолог рассказала, как успокоить гиперактивного ребёнка

Когда диагноз установлен, можно начать медикаментозное лечение и поведенческую терапию. Массажи, гомеопатия, остеопатия и альтернативная медицина при СДВГ не работают. В России существует лишь один рецептурный препарат (активное вещест­во — атомоксетин), одобренный для лечения СДВГ. Его назначает психиатр, он же подбирает дозировку. Препарат выписывают детям старше 6 лет. Для подростков с 12 лет применяют когнитивно-поведенческую терапию и тренинг-навыки. Эту работу проводит клинический психолог (в группе или индивидуально).