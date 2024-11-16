«Не самый полезный продукт»: Диетолог вскрыла опасную сторону сои

«Соевый белок не имеет тех аминокислот, которые есть в мясе и которые необходимы нам для жизнедеятельности. Также в сое есть вещества, нарушающие всасываемость железа и витамина В12. Поэтому, например, у вегетарианцев очень часто бывает железодефицитная анемия», — подчеркнула диетолог.