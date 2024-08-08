Не рой другому яму: почему фокус на негативе может вам навредить

У многих есть коллеги, которые раздражают или мешают продвижению в карьере, завоевывая расположение начальства и получая будто бы незаслуженные бонусы и повышения. Людям кажется, что если конкурент исчезнет из их поля внимания, например, уволится, то и проблемы решатся сами. Но, увы, на практике так не получится, рассказывает руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.