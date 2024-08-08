Не рой другому яму: почему фокус на негативе может вам навредить

На его месте появится кто-то другой, либо будут происходить другие неприятности.
«Разумеется, только до тех пор, пока ваш фокус внимания будет заостряться на таких негативных аспектах. Именно поэтому решение лежит совсем в другой плоскости — начать нужно с себя», — отмечает Бастрыкина.
Важно прояснить, что именно вам не нравится, что конкретно пугает и почему вы не можете это проигнорировать. Чаще всего такая реакция возникает из-за собственной неуверенности.
Поэтому, по словам эксперта, гораздо полезнее будет поискать свои положительные качества и вспомнить о своих достижениях, чтобы укреплять уверенность в себе, которая затем будет передаваться и окружающим.
А разработка негативных планов занимает много сил и времени, которые лучше направить на то, как проявить свои способности и лучшие качества для получения новых желаемых позиций.
И тогда ситуации, которые раньше казались негативными и создающими препятствия, сами уйдут на второй план на фоне новых перспектив, подытожила Анастасия Бастрыкина.