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Не рой другому яму: почему фокус на негативе может вам навредить

У многих есть коллеги, которые раздражают или мешают продвижению в карьере, завоевывая расположение начальства и получая будто бы незаслуженные бонусы и повышения. Людям кажется, что если конкурент исчезнет из их поля внимания, например, уволится, то и проблемы решатся сами. Но, увы, на практике так не получится, рассказывает руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Источник: Freepik

На его месте появится кто-то другой, либо будут происходить другие неприятности.

«Разумеется, только до тех пор, пока ваш фокус внимания будет заостряться на таких негативных аспектах. Именно поэтому решение лежит совсем в другой плоскости — начать нужно с себя», — отмечает Бастрыкина.

Важно прояснить, что именно вам не нравится, что конкретно пугает и почему вы не можете это проигнорировать. Чаще всего такая реакция возникает из-за собственной неуверенности.

Поэтому, по словам эксперта, гораздо полезнее будет поискать свои положительные качества и вспомнить о своих достижениях, чтобы укреплять уверенность в себе, которая затем будет передаваться и окружающим.

Попытки создать неприятности конкуренту, жалуясь на его некачественную работу или как-то еще, не только ничего не решат, но и создадут вам негативную репутацию.

А разработка негативных планов занимает много сил и времени, которые лучше направить на то, как проявить свои способности и лучшие качества для получения новых желаемых позиций.

И тогда ситуации, которые раньше казались негативными и создающими препятствия, сами уйдут на второй план на фоне новых перспектив, подытожила Анастасия Бастрыкина.