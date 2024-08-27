Не разумом, а ДНК: правда ли, что выбор друзей зависит от генов

Идея о том, что социальные отношения могут быть в той или иной степени продиктованы генетическими особенностями людей, появилась относительно недавно. Социогеномика (sociogenomics) — область науки, которая занимается изучением того, как различные социальные факторы влияют на активность генома, — возникла только в начале 2000-х.
Однако даже за относительно небольшой промежуток времени ученые нашли ряд доказательств тому, что ДНК людей способна адаптироваться под социальные условия среды (например, конфликты, изоляцию, привязанность
С тех пор спектр феноменов, с которыми имеет дело социогеномика, значительно увеличился. Одна из таких новых тем — дружба.
Друзья могут сходиться на генетическом уровне
На первый взгляд может показаться, что дружба исключительно социальное явление. Принято считать, что люди выбирают себе приятелей, исходя из общности морально-нравственных ценностей, уровня образования, интересов
Американские исследования доказывают, что друзья сильно похожи генетически.
Ученые изучили генетический материал 2 тыс. людей (1,5 млн маркеров вариаций генов) и обнаружили, что генетическая связь между друзьями такая же, как между дальними родственниками. Чаще всего у друзей совпадали гены, отвечающие за обоняние.
Специалисты объясняют интересные данные тем, что генетическое родство между друзьями обеспечивало людям эволюционное преимущество. Например, когда у людей только начинали развиваться речевые центры, было важно наличие другого представителя вида с аналогичной мутацией. В противном случае она оказалась бы бесполезной и не привела к формированию вербальной культуры общения среди людей, так как говорить было бы попросту не с кем. Эту гипотезу подтверждает и другое наблюдение ученых: общие гены друзей развиваются быстрее остальных.
Гены друзей могут влиять на вас?
Шведские исследования показали, что ДНК людей, с которыми вы общаетесь в подростковом возрасте, может повлиять на ваши риски развития алкогольной и наркотической зависимости, а также депрессии и тревожности. Как объясняют авторы работы, генетическая предрасположенность сверстников человека к определенным видам зависимостей и расстройствам также отражается на том, насколько человек будет склонен к аналогичным проблемам.
Эксперты проанализировали данные более 1,5 млн респондентов, родившихся в Швеции в период с 1980 по 1998 год. Они изучили, в каких районах страны находились школы, которые они посещали, будучи подростками, после чего запросили сведения из медицинских реестров, чтобы выяснить, принимали ли участники исследования запрещенные вещества и страдали ли от психических расстройств в будущем (в возрасте от 17 до 30 лет).
Сопоставив полученные данные, ученые поняли, насколько генетические особенности одноклассников, которые могут привести к развитию зависимостей или проблем с ментальным здоровьем, сказываются на том, что их школьное окружение столкнется с аналогичными проблемами в зрелом возрасте. А для того чтобы сделать результаты максимально объективными, ученые учитывали также генетические особенности самих испытуемых (насколько аналогичные риски были представлены в их семейной истории), а также социально-экономические факторы риска, которые могли привести к аналогичным проблемам.
Даже с поправкой на эти факторы сохранялась первоначальная динамика. Причем наиболее сильный эффект наблюдался среди сверстников-однокашников, а не подростков, которые просто жили в одном районе. Сильнее всего друг на друга влияли старшие школьники, особенно те, кто учились вместе с 16 до 19 лет (в группе школьников 7−16 лет эффект наблюдался слабее), особенно в вопросах развития зависимости от вредных веществ.
Возможно, даже влиять на то, как работает ДНК индивида. Однако для того, чтобы точно объяснить эту связь, необходимы дополнительные исследования.
Почему друзья похожи генетически?
В ходе американского исследования 2018 года, в котором приняли участие 5 тыс. подростков, учившихся вместе с 1994 по 1995 год, ученые предположили, что генетическая идентичность людей связана с гомофилией — склонностью людей общаться и формировать связи с теми, кто на них похож. И хотя классические представления о гомофилии не выходят за рамки социально-экономических факторов (возраст, пол, уровень образования
Еще одна возможная причина — так называемое социальное структурирование. В основе этого феномена лежит идея о том, что люди тянутся к тем, кто находится с ними в одной социальной среде, которая уже может быть сформирована под влиянием генетических факторов. Другими словами, в ДНК друзей больше общего, потому что определенные сферы притягивают генетически похожих людей. Так, в университете на факультете искусств оказываются люди со схожим генотипом, а в школе олимпийского резерва — с другим. Как итог — люди формируют близкие дружеские отношения с теми, кто похож на них генетически.
Однако, как отмечают эксперты, оба процесса являются взаимодополняемыми, вследствие чего точно дифференцировать влияние каждого фактора отдельно — трудновыполнимая задача.
Роль генетики в поиске друзей
Поиск друзей у людей — сложный комплексный процесс. В нем хитро переплетаются биологические, социальные и эволюционные предпосылки, поэтому искать ответ на вопрос, насколько сильно генетика влияет на формирование дружеских отношений, в определенном смысле лучше в мире природы, среди животных.
Действительно, взаимодействие, напоминающее товарищество, нередко встречается у зверей и крупных подводных обитателей. Например, эксперты наблюдали дружбу среди акул: во время изучения 133 рифовых акул, которые по природе своей одиночки, французские ученые заметили, что подводные обитатели предпочитали компанию определенных сородичей. Дружба между акулами проявлялась в том, что они занимали одно и то же пространство в одно и то же время, что, по сути, является вторжением на чужую территорию. Причем подобное поведение демонстрировали только некоторые пары животных: те же, кого не связывали дружеские отношения, избегали друг друга, даже если географически их территории пересекались.
Еще один интересный пример дружеских взаимоотношений — дельфины. Среди самцов этих морских млекопитающих принято формировать группы по 2−3 особи, чтобы охранять или «воровать» самок. Обычно подобные альянсы состоят из дельфинов-родственников, однако исследователи также обнаружили, что самцы дельфинов могут организовывать союзы, даже если не связаны генетически. Например, враждующие группировки могут объединяться, чтобы одолеть общего врага. Эксперты объясняют такое поведение желанием достичь своеобразной политической выгоды, что еще раз свидетельствует о высоких когнитивных способностях дельфинов.
Кроме того, дружеские отношения могут помогать сохранять доминирование. Хороший пример — исследование поведения макак Macaca assamensis. Ученые наблюдали интересную картину, как самец, занявший высокое третье место в рейтинге доминантности своей стаи, в течение двух лет опустился до восьмого, так как плохо ладил с другими самцами.
Однако ученые также находят генетические факторы, влияющие на формирование дружеских отношений среди животных. Например, исследования на мышах доказали, что грызуны-носители гена Pde11a предпочитали взаимодействовать с особями со схожим генетическим происхождением. Причем «социальное» притяжение наблюдалось и среди мышей-подростков, и среди взрослых грызунов.
Все это позволяет сделать вывод о междисциплинарной природе дружбы: даже в мире животных, для которого характерны упрощенные по сравнению с обществом людей взаимодействия между особями, существование товарищества обусловлено и иерархическими, и генетическими факторами. И хотя сейчас ученые не могут точно определить, насколько сильно генетика влияет на предпочтения в друзьях, кажется, это не так уж и важно, если вас окружают верные товарищи.
Мария Богрянова.