Не разумом, а ДНК: правда ли, что выбор друзей зависит от генов

Еще одна возможная причина — так называемое социальное структурирование. В основе этого феномена лежит идея о том, что люди тянутся к тем, кто находится с ними в одной социальной среде, которая уже может быть сформирована под влиянием генетических факторов. Другими словами, в ДНК друзей больше общего, потому что определенные сферы притягивают генетически похожих людей. Так, в университете на факультете искусств оказываются люди со схожим генотипом, а в школе олимпийского резерва — с другим. Как итог — люди формируют близкие дружеские отношения с теми, кто похож на них генетически.