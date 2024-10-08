Не расставаясь с деньгами. Психолог рассказала, как напомнить другу о долге

Чтобы не уговаривать друга вернуть вам долг, можно попросить его оплатить за вас такси, билет в кино или другую услугу, рассказала aif.ru психолог Мария Белан.
«Нам очень не хочется выставлять себя нуждающимся в деньгах, — пояснила эксперт. — И в моменте, когда необходимо попросить вернуть долг, сразу появляются страхи, но чаще всего это навязанные другими людьми мысли о том, что нас неправильно подумают. И чаще всего такая черта присуща женщинам — им в принципе неудобно говорить о деньгах и иногда проще даже и не начинать вспоминать о долге».
Поэтому, отметила эксперт, давать в долг необходимо ту сумму денег, о которой вы с легкостью сможете забыть в случае невозврата.
«Но даже здесь важно установить сроки возврата средств, — отметила Белан. — Тут можно также попросить предупредить о непредвиденных обстоятельствах, вынуждающих перенести срок. Если сумма небольшая, при случае можно предложить другу оплатить вместо вас проезд на такси, билет в кино или ужин в ресторане в счет долга или, например, подсказать купить что-то нужное вам на эти средства, когда будет возможность».
Если же помощь другу вам не по карману, нужно научиться и отказывать, тогда чувствовать неудобство при напоминании о долге не придется, отметила психолог.
«Когда мы помогаем в ущерб себе, потом очень сильно переживаем, — уточнила собеседница. — Мы не можем спасти всех, поэтому если сейчас действительно неподходящая ситуация для того, чтобы дать в долг, лучше сказать об этом прямо своему другу».
А в случае, если необходимость напомнить о долге уже возникла, делать это нужно вежливо и деликатно, считает Белан.
«Можете сказать о том, что вы хорошо относитесь к человеку и понимаете, в какой ситуации он оказался, но сейчас и вам необходимы эти средства, — подчеркнула она. — Также для общего комфорта можно предложить вернуть часть денег сейчас, а остальную — позже. Если все-таки после личного напоминания ничего не изменилось, можно написать вашему другу сообщение с напоминанием и уточнением суммы и даты возврата средств. Но самое важное — намекнуть на то, что эта ситуация может повлиять на ваши взаимоотношения».
Еще один способ избавить друга от соблазна не вернуть долг, воспользовавшись вашим хорошим отношением — давать деньги под проценты. Тем более закон это позволяет.