Не расставаясь с деньгами. Психолог рассказала, как напомнить другу о долге

«Можете сказать о том, что вы хорошо относитесь к человеку и понимаете, в какой ситуации он оказался, но сейчас и вам необходимы эти средства, — подчеркнула она. — Также для общего комфорта можно предложить вернуть часть денег сейчас, а остальную — позже. Если все-таки после личного напоминания ничего не изменилось, можно написать вашему другу сообщение с напоминанием и уточнением суммы и даты возврата средств. Но самое важное — намекнуть на то, что эта ситуация может повлиять на ваши взаимоотношения».