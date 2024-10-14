Не расслышать проблему. Эксперты назвали неожиданный признак диабета

Ушные инфекции и без диабета неприятны и болезненны, а также чреваты серьезными осложнениями. А проигнорированный диабет и вовсе может привести к разрушению всего организма в целом — слепоте, проблемам с сердцем и сосудами, потере конечностей и т. д. Так что при появлении такого настораживающего сигнала, как те или иные проблемы с ушами, надо обратиться к врачу и пройти обследование.