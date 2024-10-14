Не расслышать проблему. Эксперты назвали неожиданный признак диабета

Эксперты отмечают, что есть одно расстройство здоровья, которое может служить признаком развития диабета и при этом нередко игнорируется. Это ухудшение слуха и шум в ушах. Обычно такую проблему связывают с возрастом или посещением громких мероприятий.
Специалисты отмечают, что как высокий, так и низкий уровень сахара крови, характерные для течения диабета, могут приводить к изменению притока крови, разрушению кровеносных сосудов во внутреннем ухе, что сказывается на состоянии нервных сигналов, которые получает ухо. И это становится причиной потери слуха.
«У людей с диабетом, как показывают исследования, риск потери слуха в два раза выше», — поясняют медики. Причем люди не сразу замечают изменения. Ведь прогрессирование диабета и разрушение сосудов идут не молниеносно, поэтому постепенное снижение слуха тоже резко не заметно.
«Если вы вдруг поняли, что хуже слышите, прислушиваетесь, увеличиваете громкость на устройствах, то это может быть признаком ухудшения слуха, которое требует диагностики», — предупреждают специалисты.
Также причиной ухудшения слуха могут стать ушные инфекции. Но и им диабетики подвержены чаще других. «Это связано все с тем же ухудшением притока крови, что снижает силу иммунитета и способность бороться с инфекциями», — пояснили специалисты.
Не стоит дополнительно ухудшать свое состояние и создавать себе проблемы с ушами на ровном месте, используя ватные палочки для очищения от серы, а также слушая громко музыку.
Указать на диабет может и определенный шум в ушах — звон или жужжание внутри — у него нет объективной причины и внешнего источника. Для внутреннего уха крайне важны кислород и глюкоза. Диабет же напрямую влияет на уровень глюкозы, приводя к ее увеличению, что и создает шумовой эффект.
Ушные инфекции и без диабета неприятны и болезненны, а также чреваты серьезными осложнениями. А проигнорированный диабет и вовсе может привести к разрушению всего организма в целом — слепоте, проблемам с сердцем и сосудами, потере конечностей