Не Пугачёва и не Кадышева: назван неожиданный «самый богатый артист» России

Ранее Антонов рассказал, что его пенсия составляет 60 тысяч рублей в месяц — и вся эта сумма уходит на корм для животных. По словам музыканта, он помогает белкам, голубям, бездомным кошкам и собакам, и забота о них для него важнее любых материальных благ.