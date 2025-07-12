Не Пугачёва и не Кадышева: назван неожиданный «самый богатый артист» России

Как пишет портал «7 дней», на церемонии открытия певца представил диктор Владимир Березин. Со сцены он неожиданно заявил со сцены, что Антонов — «самый богатый артист России». Таким образом Березин поставил под сомнение расхожее мнение о лидерстве в этой гонке Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Аллы Пугачёвой, Сергея Шнурова или Надежды Кадышевой.
Ранее Антонов рассказал, что его пенсия составляет 60 тысяч рублей в месяц — и вся эта сумма уходит на корм для животных. По словам музыканта, он помогает белкам, голубям, бездомным кошкам и собакам, и забота о них для него важнее любых материальных благ.