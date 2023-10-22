Не прозевать Новый год. Эксперты поделились, где дешево отдохнуть в России
Бюджетное место отдыха рекомендуется искать там, где высокая конкуренция.
Бюджетное место отдыха рекомендуется искать там, где высокая конкуренция.
В новогодние праздники многие россияне планируют поездки в другие города или за город. Корреспондент aif.ru выяснил, где отдыхать дешево и можно ли сейчас забронировать путевки.
«В Сочи цены на новогодние три дня могут начинаться от трех тысяч на двоих в совсем маленьком отеле без звезд», — поделился Уманский.
Гнаться за самыми дешевыми предложениями он не советует — возможно, попадется такой отель, что лучше бы было остаться дома. В целом, найти бюджетные поездки можно. По подсчетам Уманского, поездка на двоих на три дня может обойтись недорого. «Цены стартуют от 11−12 тысяч на двоих с завтраком. Вряд ли там будут туристическая программа или развлечения, но, в целом, отправиться на Новый год можно. С развлекательной программой и банкетом стоимость увеличивается до 35−40 тысяч рублей на двоих в Подмосковье. Но это уже крупные отели со своей инфраструктурой», — уточнил эксперт.
Самый дешевый недельный отдых там будет стоить от 46 тысяч рублей на двоих, а средний ценник начинается от 77 тысяч рублей. Также специалист обратила внимание, что многие путешественники отправляются в короткие поездки. «Очень много туристов, которые предпочитают короткие путешествия — в те же Казань, Питер, Москву, Калининград. Такие поездки на три дня обойдутся от 35 тысяч на двоих с железнодорожными билетами», — добавила Осипова.
По мнению президента Всероссийского объединения туристов Ильи Бобылева, главными новогодними направлениями становятся Великий Устюг и Кострома. «Если мы говорим о точках притяжения на Новый год, то у Великого Устюга или Костромы нет конкурентов. Это точки притяжения, которые ориентированы на событийный туризм», — рассказал собеседник.
Тем, кто еще не забронировал поездку, эксперты рекомендуют не волноваться — места еще есть на всех направлениях.
Илья Бобылев советует не зевать, чтобы не упустить популярное место. «Если говорить о популярных местах и развлечениях, стоит бронировать места заранее. Но, на мой взгляд, октябрь — подходящий и даже традиционный месяц для массовых бронирований», — резюмировал эксперт.