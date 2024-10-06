Не просто, но реально. Онколог рассказал, как защититься от рака легкого

Отказаться от курения. Это один из ключевых шагов для обеспечения своей безопасности и здоровья. Ведь курение как минимум на 10 лет сокращает продолжительность жизни, увеличивая риск развития не только рака легких, но и других, не менее опасных хронических заболеваний, прежде всего, сердечно-сосудистых. Когда человек уже болен, и врач ему говорит, что курение его убьет, как правило, курить бросают все. Но зачем ждать этого момента, когда лучше его предотвратить? Кстати, вред от употребления табачных изделий обратим. Через несколько лет после отказа от курения организм восстанавливается;