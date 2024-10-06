Не просто, но реально. Онколог рассказал, как защититься от рака легкого

Рак легкого — одно из самых распространенных и опасных онкологических заболеваний в мире — ежегодно выявляется более 2,2 млн новых случаев, и 70% заболевших умирают. Как защититься от этой страшной, но до поры незаметной угрозы, aif.ru рассказал торакальный хирург и врач-онколог высшей квалификационной категории, заведующий отделением торакальный онкологии Спб НИИФ Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Андрей Нефедов.
Рак легкого невозможно самостоятельно определить на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Ведь легкие практически лишены нервных окончаний, из-за чего боль появляется только на поздних стадиях заболевания. А другие симптомы, такие как кашель, одышка и усталость неспецифичны и могут быть ошибочно приняты за признаки более распространенных заболеваний, например, бронхит, пневмонию, кашель курильщика. Это и затрудняет своевременную диагностику и лечение.
Тем не менее, обнаружение рака легкого на ранней стадии является критически важным для прогноза лечения. Так, статистика показывает, что при опухоли до 1 см, и ее последующем удалении 92% пациентов живут как минимум 5 лет (что в онкологии приравнивается к выздоровлению). Если размер опухоли увеличивается до 2−3 см, этот показатель снижается до 77%, то есть увеличение всего на 1 см приводит к уменьшению выживаемости на целых 15%!
Кто в группе риска?
Хотя заболеть могут и некурящие, тем не менее, основной причиной развития рака легкого является курение. По данным ВОЗ, эта вредная привычка вызывает около 90% случаев этого вида онкологии, так как табачный дым содержит порядка 70 канцерогенов, повреждающих клетки легких и вызывающих их мутацию.
Возраст и стаж курения также имеют значение: заядлые курильщики со стажем 30 пачка/лет (курили по одной пачке в день на протяжении 30 лет) в возрасте от 55 до 70 лет — главная группа риска по развитию рака легкого. Этим людям необходимо тщательно следить за своим здоровьем и регулярно проходить скрининг на это заболевание.
А уж если человек живет с курильщиком, и регулярно вдыхает табачный дым, то ему тоже надо проверять состояние своих легких, как и активному курильщику.
Другие факторы риска — менее распространены, но и они влияют на развитие рака легкого. Опасен контакт с асбестом, радиоактивными материалами и бензолом. Если работа связана с производством, где участвуют эти химические элементы, нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью. На развитие рака легкого, безусловно, влияет и генетика, однако, вопреки опасению родственников больных, это не такой существенный фактор, как курение. А вот наличие других заболеваний легких, таких как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) или туберкулез, более значительно, чем генетика, увеличивает вероятность развития рака.
Что делать?
Исходя из вышесказанного, для профилактики рака легкого необходимо выполнить всего два условия:
Отказаться от курения. Это один из ключевых шагов для обеспечения своей безопасности и здоровья. Ведь курение как минимум на 10 лет сокращает продолжительность жизни, увеличивая риск развития не только рака легких, но и других, не менее опасных хронических заболеваний, прежде всего, сердечно-сосудистых. Когда человек уже болен, и врач ему говорит, что курение его убьет, как правило, курить бросают все. Но зачем ждать этого момента, когда лучше его предотвратить? Кстати, вред от употребления табачных изделий обратим. Через несколько лет после отказа от курения организм восстанавливается;
Проходить скрининг на это заболевание. Прежде всего, это касается людей из группы риска. Скрининг проводится с помощью низкодозной компьютерной томографии (НДКТ). Лучевая нагрузка при этом исследовании — ниже, чем при рентгене и обычной компьютерной томографии, а информативность высока. Этот метод помогает получить детальные изображения легких практически без вреда для здоровья. Он позволяет выявить даже небольшие опухоли и другие изменения в легких, которые могут указывать на ранние стадии рака.
Флюорография на это не способна, у нее другие показания (диагностика туберкулеза, прежде всего). При проведении стандартной флюорографии небольшие новообразования могут не быть заметны, именно поэтому заядлым курильщикам и иже с ними важно проходить профильное обследование. Оно занимает не больше часа, и не требует какой-то особой подготовки. Чтобы спать спокойно, желательно делать это исследование раз в год.
К сожалению, в программу диспансеризации ОМС низкодозная КТ пока не входит. Однако в стране, если поискать, можно найти медицинские учреждения, где такое обследования люди из группы риска могут пройти бесплатно.
Как отказаться от курения?
Это сложная, но выполнимая задача. Главное, по словам эксперта. это ваше желание и мотивация, которая может быть самой разной. Помимо заботы о здоровье причины отказа от курения могут быть: экономическими психологическими, эстетическими (ведь плохие зубы, отвратительный запах изо рта и увядающая раньше времени кожа также связаны с курением).
Для начала важно определить дату отказа и выбрать подходящую для себя стратегию: бросать самостоятельно или с помощью медикаментов. Медикаментозная терапия требует консультации врача, и включает в себя препараты с никотином или блокирующие никотиновые рецепторы. При комбинированной терапии (медикаменты и психотерапия) будет более устойчивый результат. Не отчаивайтесь, если бросить не получится с первого раза. Дайте себе время и попробуйте снова.
Отказаться от сигарет людям очень помогает поддержка близких людей. Чтобы заручиться ею, наш эксперт советуют пообещать кому-то, что бросите курить или даже заключить пари. Тогда окружающие не только поймут ваше решение и отнесутся к нему с уважением, но и будут заинтересованы в том, чтобы поддержать вас на этом пути — так вы сможете получить моральную и физическую помощь. К примеру, в вашем присутствии не будут курить, и одним соблазном взяться за сигарету у вас будет меньше.
Также эксперт рекомендуют убрать всю никотиносодержащую продукцию из дома и не покупать новую. Заменить курение другими привычками, например, питьем воды или рассасыванием кислых конфет. А деньги, которые не были потрачены на покупку сигарет или систем доставок никотина, можно откладывать. Так вы не только откажетесь от курения, но и зримо оцените, как велики были затраты на вредную привычку.
Отслеживайте изменения в своем состоянии. Вы удивитесь, как много новых запахов и вкусов появится после отказа. Это будет мотивировать вас продолжать здоровый образ жизни.