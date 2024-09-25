Не просто газ: что нужно знать об озоне

Однако озон может находиться и ниже, в тропосфере. И если газ находится там, то он становится токсичен для природы. Озон низко в воздухе классифицируется как загрязнитель, опасный для людей, животных и растений. Дело в том, что озон является основным компонентом смога. Обычно он образуется в результате взаимодействия оксидов азота и клеточных соединений, которые попадают в воздух в результате промышленных выбросов и выхлопных газов от машин (из-за этого смога особенно много в больших городах, например в Москве). Процесс также ускоряется под воздействием солнечных лучей. Так называемый озоновый смог способствует усилению парникового эффекта и приводит к увяданию сельскохозяйственных культур (потери в этом секторе по всему миру из-за смога ежегодно оцениваются в $11−18 млн).