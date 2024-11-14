Не просто фантазия: почему чертежи в мультфильмах всегда синие?

А вы знали, почему чертежи в американских фильмах и мультфильмах всегда синие? Это не просто фантазия художников. Все дело в методе под названием цианотипия. До ее изобретения копии чертежей приходилось рисовать на кальке, что занимало много времени. Но после их чертили на покрытой специальным раствором бумаге, который на солнце приобретал соответствующий цвет, а линии оставались белыми. Подробнее об этом рассказали в видео.