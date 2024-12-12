Не просто борщ. Обеденный перерыв стал для россиян спасением от стресса

Для россиян обед — не просто время, чтобы утолить голод, заявила aif.ru клинический психолог Олеся Иневская. Это своеобразная психологическая пауза, момент, чтобы переключиться с рабочего ритма и перезагрузить голову. Такое время часто превращается в ритуал: поговорить с коллегами, обсудить последние новости, пошутить или просто помолчать вместе.
«Небольшие перерывы дают больше, чем кажется на первый взгляд, — сказала эксперт. — Они помогают снизить уровень стресса, почувствовать поддержку коллектива и даже улучшить настроение. Именно поэтому совместные обеды — не просто про еду, а про укрепление социальных связей и создание дружелюбной атмосферы».
Еда — двигатель работы
Заявление Иневской вполне подтверждают опросы. Так, «Купер» и Работа.ру провели исследование, согласно которому, 65% респондентов признались, что обед для них, главным образом, — возможность отдохнуть и зарядиться энергией, восполнить силы. Также 44% ценят обеденный перерыв за то, что могут остаться наедине с собой, а 17% — за общение с коллегами в неформальной обстановке.
Обед для россиян — время для восстановления не только физических сил, но и эмоционального состояния, подтверждает основатель Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина.
«Обеды в кафе или офисных столовых становятся своеобразным ритуалом, укрепляющим социальные связи. За одним столом обсуждаются не только рабочие вопросы, но и личные темы, что помогает снять стресс и восстановить душевное равновесие, — подтверждает она. — Важно помнить, что обед — не только про еду, но и про атмосферу. Даже короткий перерыв в приятной компании может дать больше энергии, чем торопливый перекус на ходу».
Тело просит еды
Впрочем, то, что едят люди на обед, также важно. Но уже не с эмоциональной, а с физической точки зрения, так как влияет на здоровье. Чаще всего во время обеда россияне едят вторые блюда — так ответили 39% участников опроса, упомянутого выше. Еще 29% питаются горячими супами, 15% предпочитают легкие салаты и закуски, а каждый десятый любит подкрепиться готовой выпечкой.
Небольшое количество респондентов — 3% — выбирают для перекуса снэки или блюда азиатской кухни. Реже всего опрошенные предпочитают обедать блюдами быстрого приготовления — 2%, аналогичное количество респондентов выбирает вегетарианскую еду. Еще 10% россиян признались, что пропускают обед.
Если говорить о доставке, то среди первых блюд по спросу лидирует борщ, следом идет куриная лапша, третье место занимает сырный суп. Среди горячего лидирует плов, далее — макароны по-флотски и гречка с куриным филе. Из готовой выпечки фаворитами россиян стали круассаны, следом идут осетинские пироги. Среди самого популярного фастфуда на обед лидирующие позиции занимают наггетсы и картофель фри, на втором месте — шаурма.
Подумайте о полезном
А вот пропускать обед не надо, полагает врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова.
«Важно помнить, что плотный завтрак и обед уменьшают риски скачков сахара в течение дня и снижают вероятность возникновения сонливости, повышенной утомляемости, — рассказывает эксперт. — Предупреждая диабет и другие заболевания, вы даете себе заряд бодрости не только на весь день, но и на всю жизнь».
Габдулхакова советует тем, кто заботится о своем здоровье, не пропускать обед, но заменять вредные продукты более здоровыми.
«Например, заменить привычную картошку в борще на фасоль, тыкву или батат, они менее калорийны. В качестве альтернативы подойдет даже репа: в отварном виде она совсем не горчит. В плове можно использовать бурый, красный или дикий рис вместо белого. Эти сорта гораздо полезнее. Мясо берем более постное — индейку или курицу. Также не забудьте добавить в плов нут и сухофрукты, — советует Габдулхакова, — для вкуса и дополнительного источника белка и витаминов. А в макаронах по-флотски можно заменить основной ингредиент на фунчозу, лапшу ширатаки или кабачки. Это более экзотические, но постные варианты. При этом гречка подходит всем, но для разнообразия можно заменить привычную коричневую на зеленую, а филе курицы — на субпродукты или другое мясо».