Не просто борщ. Обеденный перерыв стал для россиян спасением от стресса

«Например, заменить привычную картошку в борще на фасоль, тыкву или батат, они менее калорийны. В качестве альтернативы подойдет даже репа: в отварном виде она совсем не горчит. В плове можно использовать бурый, красный или дикий рис вместо белого. Эти сорта гораздо полезнее. Мясо берем более постное — индейку или курицу. Также не забудьте добавить в плов нут и сухофрукты, — советует Габдулхакова, — для вкуса и дополнительного источника белка и витаминов. А в макаронах по-флотски можно заменить основной ингредиент на фунчозу, лапшу ширатаки или кабачки. Это более экзотические, но постные варианты. При этом гречка подходит всем, но для разнообразия можно заменить привычную коричневую на зеленую, а филе курицы — на субпродукты или другое мясо».