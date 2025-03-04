Не просто блины. Психолог объяснила, зачем люди празднуют Масленицу

Отпустить ненужное
В своей группе в «ВКонтакте» она отметила, что сжигание чучела на Масленицу — это символ прощания с тем, что нас тяготит, тогда как зима представляет собой время застоя и накопленного напряжения. Праздник становится хорошим поводом задуматься, от чего хочется освободиться.
Блины — символ изобилия
Кроме того, круглый, золотистый блин — это символ солнца, жизни и тепла. Угощая других, человек делится энергией. Чем больше мы отдаем, тем больше получаем, отметила психолог.
Неделя радости и общения
Суета и рутина могут заставить забыть о простых радостях: объятиях, встречах, искреннем смехе. Масленица же напоминает, что нужно радоваться, проявлять эмоции, уделять внимание близким.
Прощенное воскресенье
Им заканчивается масленичная неделя. И это не просто традиция, а важный психологический шаг.
«Прощение — не про забвение, а про освобождение от груза обид», — уточнила Алиса Курамшина.
Как использовать энергию Масленицы
Она рассказала, что энергию Масленицы используют, чтобы попрощаться с прошлым, отпустить лишнее, поблагодарить себя за все хорошее. Также это отличный повод провести время с дорогими людьми, простить обидчиков и попросить прощения у окружающих.
«Масленица — это прощание с прошлым, радость настоящего и открытость будущему», — заключила психолог.
Ранее диетолог назвала допустимую порцию блинов. При этом она предупредила, что их не стоит есть каждый день.