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Не просто блины. Психолог объяснила, зачем люди празднуют Масленицу

Масленица — это не только про блины и гуляния, это еще и глубокий психологический ритуал обновления. Этот праздник помогает отпустить старое, наполниться радостью и начать подготовку к новому этапу жизни, рассказала психолог Алиса Курамшина.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА Новости

Отпустить ненужное

В своей группе в «ВКонтакте» она отметила, что сжигание чучела на Масленицу — это символ прощания с тем, что нас тяготит, тогда как зима представляет собой время застоя и накопленного напряжения. Праздник становится хорошим поводом задуматься, от чего хочется освободиться.

Блины — символ изобилия

Кроме того, круглый, золотистый блин — это символ солнца, жизни и тепла. Угощая других, человек делится энергией. Чем больше мы отдаем, тем больше получаем, отметила психолог.

Неделя радости и общения

Суета и рутина могут заставить забыть о простых радостях: объятиях, встречах, искреннем смехе. Масленица же напоминает, что нужно радоваться, проявлять эмоции, уделять внимание близким.

Прощенное воскресенье

Им заканчивается масленичная неделя. И это не просто традиция, а важный психологический шаг.

«Прощение — не про забвение, а про освобождение от груза обид», — уточнила Алиса Курамшина.

Как использовать энергию Масленицы

Она рассказала, что энергию Масленицы используют, чтобы попрощаться с прошлым, отпустить лишнее, поблагодарить себя за все хорошее. Также это отличный повод провести время с дорогими людьми, простить обидчиков и попросить прощения у окружающих.

«Масленица — это прощание с прошлым, радость настоящего и открытость будущему», — заключила психолог.

Ранее диетолог назвала допустимую порцию блинов. При этом она предупредила, что их не стоит есть каждый день.