Не просто блины. Психолог объяснила, зачем люди празднуют Масленицу

В своей группе в «ВКонтакте» она отметила, что сжигание чучела на Масленицу — это символ прощания с тем, что нас тяготит, тогда как зима представляет собой время застоя и накопленного напряжения. Праздник становится хорошим поводом задуматься, от чего хочется освободиться.