Не повезло. Мясников рассказал, что делать, если заболел на Новый год

В эфире программы «О самом главном» доктор Александр Мясников рассказал, что делать, если так случилось, что заболел в аккурат под Новый год.
«Тут я вас не порадую. Все, что можно сделать — это паллиативные методы. Думать надо было раньше, хотя бы прививаться от гриппа, снижать вес, закаляться, дружить с холодной водой, заниматься физическими нагрузками, правильно питаться. Как мы привыкли говорить, и это правильно — болезни лучше предотвратить, чем лечить», — пояснил Мясников.
Но вот вам не повезло — проехали с кем-то в транспорте или в лифте, он на вас чихнул и заболели. «И вот у вас с утра болит голова, тошнит, чихаю, температура 37,5, какой-то озноб. А впереди 4−5 дней до праздника. Единственное желание, что-то сделать. Но что вы должны сделать для себя самое главное — понять, что вам не повезло», — пояснил врач.
Скорее всего, подчеркнул он, Новый год вы встретите больным, поскольку 3−5 дней.в среднем, если это не грипп и не ковид.
Первое, что надо сделать, если вы заболели — быть человеком, не ходить на улицу и не заражать других, воззвал медик. Важно понимать, что болезнь уже пришла в вашу семью, вирус у вас дома, не надо делать так и у других. Ориентиром может быть температура. «День-два нормализовалась, можно выходить», — отметил Мясников.
Второе — необязательно лежать влежку. Если силы есть, можно ходить по дому, читать. Если нет совсем сил, тогда, конечно, лучше отлеживаться.
Также важно не находиться в духоте с закрытой форточкой. Комната должна быть проветриваемой всегда. «Следующее — больной всегда должен быть чист и вымыт. Он должен принимать душ, а если ему так не можется, что он не может дойти до душа, значит, он должен быть обмыт. Потому что пот, сало, болезненная пленка на теле, болезненный микробиом, который начинает размножаться, он только ухудшает состояние человека», — пояснил Мясников.
Конечно же, надо побеспокоиться о том, чтобы больной правильно питался. Должны быть в его рационе бульоны и каши, потому что энергозатраты у больного человека очень большие. «Казалось бы, ничего не делает, но у него температура, у него сердцебиение, у него повышенная работа печени, дыхание учащенное. Пища при этом должна быть легкоусваиваемая, высококалорийная. И, конечно же, важно пить-пить-пить, Каждые полчаса стакан жидкости, что хотите. У вас не должна быть моча желтого цвета, только белого. Как только начинает желтеть, пейте еще», — посоветовал Мясеников.
Если опираться на Новый год, то общие правила он не отменяет, единственное, что надо понимать — от алкоголя лучше воздержаться.
Можно ли ускорить выздоровление?
Если говорить про витамин C, на который сразу же все бросаются, то да, большие дозы витамина могут сократить время болезни — вы будете болеть гриппом не 9 дней, а 8. Профилактически он не помогает, подчеркнул медик. «Но продукты, богатые витамином C — хорошо: квашеная капуста, настой шиповника», — рассказал Мясников.
Что-то самостоятельно капать себе в горло может быть чревато — есть риск только усугубить ситуацию.
Можно ля улучшения состояния навести себе чай, добавить туда лимон, имбирь и вприкуску с медом. Внутрь мед лучше не класть, так как он только раствориться и даст ненужный сахар.
А вот антибиотики ни в коем случае себе назначать нельзя — при вирусном заболевании они бесполезны. «Если вы человек пожилой с хроническими болезнями, пожилой, у вас снижен иммунитет, снижена сопротивляемость, даже профилактически принимать антибиотики нельзя. Исключение лишь ситуации, когда у вас не снижается температура, сатурация кислорода ниже 93, появляется одышка, усиливается кашель, надо идти к врачу, и он уже может предложить антибиотики», — пояснил врач.
Обтираться спиртом и уксусом, когда уже заболели, толку нет. Также в острый период нельзя идти в баню. «Вам и так плохо, у вас одышка и сердцебиение, вы только все усилите. Но когда у вас все прошло, нет температуры, слабость, постинфекционный кашель, какая-то хандра, тут в баню сходить можно», — посоветовал Мясников.