Не повезло. Мясников рассказал, что делать, если заболел на Новый год

Конечно же, надо побеспокоиться о том, чтобы больной правильно питался. Должны быть в его рационе бульоны и каши, потому что энергозатраты у больного человека очень большие. «Казалось бы, ничего не делает, но у него температура, у него сердцебиение, у него повышенная работа печени, дыхание учащенное. Пища при этом должна быть легкоусваиваемая, высококалорийная. И, конечно же, важно пить-пить-пить, Каждые полчаса стакан жидкости, что хотите. У вас не должна быть моча желтого цвета, только белого. Как только начинает желтеть, пейте еще», — посоветовал Мясеников.