Не подметать: почему нельзя убираться, когда кто-то уехал?

Мы знаем много примет, которые соблюдаем перед отъездом куда-либо. Так, например, кто-то сидит «на дорожку», кто-то молится, а кто-то не моет голову и не убирается дома.
Разбираемся, почему нельзя убирать в доме после отъезда гостей и во время того, как родной человек находится в дороге.
Почему нельзя убираться, когда кто-то уезжает
Народные приметы запрещают наводить порядок сразу после отъезда друзей или родственников. Люди связывают это с тем, что дорога уехавших сложится неудачно.
Многое зависит от того, кто именно убирается.
Если сам путешественник решил помыть полы, то существует вероятность, что он никогда не найдет дорогу домой. А вот если убрался кто-то из домочадцев, когда близкий отправился в дорогу, возможны неудачи, аварии и прочие происшествия, например, кража денег или чемодана.
Дурной приметой считается, если гости только собрались уезжать, а хозяева уже начали убираться. Это сулит ссоры и скандалы в семье.
Сразу же протереть полы можно в том случае, если гости были незваными и неприятными. Таким образом вы устраните следы негатива, оставшиеся после нежеланных собеседников.
Также вместе с мусором можно убрать все воспоминания о человеке. Мысли о близких людях будут подпитывать их энергией, помогая в пути.
Что можно делать, когда уехавший находится в пути
После застолья каждая хозяйка спешит убрать беспорядок, что навели гости. И вот, что можно сделать:
- помыть посуду;
- протереть пыль;
- расставить все по местам;
- постирать и развесить белье;
- полить комнатные цветы;
- погладить вещи.
И это максимум, что можно сделать, пока друзья, родственники и просто гости не добрались до дома.
Когда можно убираться
Когда ваши гости, друзья или близкие уже доехали до пункта назначения, можно начать убираться. А вот мыть полы лучше не раньше следующего дня.
Но можно помыть полы и перед отъездом, однако делать это нужно не в квартире, а в подъезде. Таким образом вы как бы очистите себе путь от всех неприятностей.
Что еще нельзя делать перед дорогой
Помимо уборки перед отъездом также нельзя:
- мыть голову. Лучше всего это сделать после поездки, так как с чистой головой во время путешествия вы становитесь менее защищенными;
- возвращаться. Некоторые тарологи говорят, что после выхода из дома за человеком следует его ангел-хранитель. И если вы вернулись и вновь ушли, ангел остается дома, так как считает, что миссию по сопровождению уже выполнил;
- выносить мусор. Считается, что после этого можно не вернуться домой.
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