Не по схеме. Психолог перечислила необычные способы расслабления

Опять же этот способ обычно ассоциируется с нервным напряжением, так как обычно используется в играх. На деле же, виртуальная реальность (VR) открывает новые возможности для релаксации. Надев специальные очки, человек полностью погружается в искусственно созданную 3D-среду, где может отдохнуть от повседневности. Виртуальные пейзажи, анимации, медитативные упражнения позволяют отвлечься от стресса и тревог, снизить мышечное напряжение и улучшить настроение. Особенно эффективно использование VR-технологий в сочетании с другими релаксационными практиками, такими как дыхательные упражнения или звуковая терапия. Втягиваться в VR я бы не советовала, но иногда для расслабления можно попробовать и этот метод.