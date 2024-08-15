Не по схеме. Психолог перечислила необычные способы расслабления

Вопрос того, как избавиться от стресса, — крайне важен. Ведь современное общество живет в постоянной информационной и сенсорной перегрузке. И далеко не все умеют правильно дышать, чтобы найти внутренний комфорт. Какие есть дополнительные и не всегда ожидаемые способы снизить стресс, aif.ru рассказала семейный психолог Ольга Романив.
15 августа — День расслабления. Это время, когда нужно забыть обо всех проблемах и думать только о хорошем. Помимо традиционных методов — таких, как медитация, йога или прогрессивная мышечная релаксация, — существуют и более необычные способы снятия стресса.
Флоатинг
Сегодня модное направление расслабления. По-научному звучит не очень расслабляюще — плавание в сенсорной депривационной камере. Здесь человек погружается в герметичную ванну с насыщенным солевым раствором, поддерживающим человека в состоянии невесомости. Вы погружаетесь в эту камеру в полной темноте и полном отсутствии каких-либо звуков и фактически отключаетесь от всех внешних раздражителей. Это позволяет мозгу полностью переключиться с обработки сенсорных сигналов на внутренние процессы, способствуя глубокому расслаблению и медитативному состоянию. Сеансы в сенсорной камере благотворно влияют на психическое и физическое здоровье, снижая уровень стресса, тревожности и боли.
Можно использовать вариант с плаванием в изотонической ванне. Температура и состав воды в ней максимально приближены к природным водоемам. Благодаря отсутствию гравитационной нагрузки, сбалансированному воздействию температуры и минеральному составу воды происходит глубокое расслабление мышц, улучшение кровообращения и насыщение организма полезными микроэлементами.
Поющие чаши
Очень сильный расслабляющий эффект дают поющие чаши. Для многих они становятся настоящим открытием. Ведь только кажется, что звук может только раздражающе действовать на человека. Но это по факту целое направление звукотерапии. Для нее используются специальные металлические чаши, издающие глубокие резонансные звуки при касании или трении. Вибрации оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему, синхронизируют работу полушарий мозга и помогают войти в медитативное состояние. Кроме того, звук поющих чаш стимулирует выработку эндорфинов и других «гормонов счастья». Погружение в медитативные звуки чаш заметно снижает уровень стресса и тревожности.
Помощь холода
Как вариант, если нет противопоказаний (для этого предварительно надо пройти консультацию у врача), можно использовать криотерапию. Кратковременное воздействие экстремально низких температур на организм (до −110 °C) вызывает целый ряд благоприятных реакций: улучшение кровообращения, снижение воспаления и болевых ощущений, активизацию иммунитета и выработку эндорфинов. Процедуры с применением криокамер или криосауны запускают мощные адаптационные механизмы, позволяющие справиться со стрессом и восстановить силы.
Дорога творчеству
Различные мастер-классы и арт-терапия — отличный вариант успокоения нервов. При этом их многие недооценивают именно с этой точки зрения, считая, что они лишь способ выразить свое творчество.
Участие в мастер-классах по рисованию, лепке, изготовлению украшений или другим видам творчества позволяет переключиться с повседневных забот, сосредоточиться на процессе и получить эстетическое удовольствие. Кроме того, творчество способствует снижению тревожности, развитию воображения и самовыражению. Подобные арт-терапевтические практики отлично справляются со стрессом и помогают обрести внутренний покой.
Виртуальная реальность
Опять же этот способ обычно ассоциируется с нервным напряжением, так как обычно используется в играх. На деле же, виртуальная реальность (VR) открывает новые возможности для релаксации. Надев специальные очки, человек полностью погружается в искусственно созданную 3D-среду, где может отдохнуть от повседневности. Виртуальные пейзажи, анимации, медитативные упражнения позволяют отвлечься от стресса и тревог, снизить мышечное напряжение и улучшить настроение. Особенно эффективно использование VR-технологий в сочетании с другими релаксационными практиками, такими как дыхательные упражнения или звуковая терапия. Втягиваться в VR я бы не советовала, но иногда для расслабления можно попробовать и этот метод.