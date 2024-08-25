Не по сердцу. Кардиолог назвал 7 самых опасных привычек

Заболевания сердечно-сосудистой системы — причина сосудистых катастроф (инфаркта и инсульта) не только не снижаются, но и молодеют. Связано это преимущественно с образом жизни, который мы ведем. Чтобы преломить эту неприятную тенденцию, и заставить статистику начать обратный отсчет, придется потрудиться не только врачам, но и самим пациентам. Что именно предстоит сделать, aif.ru рассказала врач-кардиолог, аритмолог Мария Серова.
Чтобы снизить риск развития главных заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности, аритмии, действовать надо со всех сторон: скорректировать факторы риска, своевременно начать лечиться и полюбить здоровый образ жизни.
Главными причинами развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые необходимо вовремя скорректировать, являются:
- Чрезмерное употребление соли. Норма — до 5 г в сутки, при наличии заболеваний сердца и сосудов — и того меньше, Поэтому как минимум надо отказаться от консервов и фастфуда, забыть про привычку досаливать блюда. Чрезмерное употребление соли может привести к гипертонии, которая, в свою очередь, увеличивает риск сердечных заболеваний и инсультов. Снижение потребления этой добавки всего лишь на 1 грамм в день может снизить риск ишемической болезни сердца на 4%, а инсульта — на 6%.
- Бесконтрольное употребление алкоголя. ВОЗ считает, что нет безопасных доз приема спиртного, но хотя бы ограничивайте дозы (1 бокал в день для женщин, 2 — для мужчин), и пусть потребление алкоголя не будет ежедневным;
- Курение. Это один из главных факторов риска. Никотин, содержащийся в сигаретах, вызывает сужение кровеносных сосудов, что приводит к повышению артериального давления. Кроме того, из-за курения сердце бьется чаще, нагрузка на него увеличивается, соответственно и износ органа происходит в разы быстрее.
- Малоподвижный образ жизни. Недостаток физической активности также ведет к ряду серьезных проблем. В организме накапливается избыток «плохого» холестерина (ЛПНП), который способствует образованию атеросклеротических бляшек в артериях. Плюс — гиподинамия ведет к лишнему весу, что увеличивает нагрузку на сердце.
- Дефицит сна. Ему подвержены многие люди, особенно жители мегаполисов. Нехватка сна увеличивает уровень кортизола, гормона стресса, что приводит к повышению артериального давления и учащенному сердцебиению, повышает риск инфаркта и инсульта.
- Нездоровый рацион. Высокое содержание глюкозы в крови повреждает сосуды и нервы, что повлечет за собой осложнения на сердце, поэтому важно ограничивать сладкое, любые простые углеводы, а также продукты с высоким содержанием трансжиров, которые приводят к атеросклерозу.
- Хронический стресс. Постоянные психологические переживания и одиночество повышают уровень гормонов стресса (кортизол и адреналин), которые могут вызывать учащенное сердцебиение и повышенное артериальное давление, так как создают дополнительную нагрузку на сердце, способствуя развитию атеросклероза и увеличивая риск сердечных заболеваний.