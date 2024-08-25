Не по сердцу. Кардиолог назвал 7 самых опасных привычек

Заболевания сердечно-сосудистой системы — причина сосудистых катастроф (инфаркта и инсульта) не только не снижаются, но и молодеют. Связано это преимущественно с образом жизни, который мы ведем. Чтобы преломить эту неприятную тенденцию, и заставить статистику начать обратный отсчет, придется потрудиться не только врачам, но и самим пациентам. Что именно предстоит сделать, aif.ru рассказала врач-кардиолог, аритмолог Мария Серова.