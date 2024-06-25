Не планировавшая рожать женщина неожиданно узнала о пятерняшках

26-летняя Эшли Майерс, мать двоих детей, решила купить тест на беременность, когда заметила задержку. По словам женщины, в тот период она и ее муж Тайлер не пытались завести еще одного ребенка. Она была удивлена, когда поняла, что действительно беременна. Анализ крови показал, что у Эшли будет двойня.
Когда пара пришла на УЗИ, они уже ожидали увидеть двух эмбрионов. Однако врач сказал, что Эшли беременна пятью детьми: двумя мальчиками и тремя девочками. «Я была в полном шоке. Мне кажется, мы с мужем не разговаривали с другими людьми две недели. Мы просто молчали. Пять — это слишком много», — призналась женщина.
Эшли находится уже на 25-ой неделе. Ее поддерживает другая пара, у которой в 2023 году родились пять детей.
Пока Тайлер заботится о двухлетней и трехлетней дочерях, Эшли рисует и смотрит телевизор, находясь в больнице на сохранении. Чтобы оплатить все расходы, связанные с родами, и купить необходимые младенцам предметы, пара начала собирать деньги через краудфандинговую платформу.
Будущих родителей поддерживают не только деньгами. Как рассказывает Эшли, иногда к ним домой кто-то приходит, чтобы помочь с уборкой или мытьем посуды. «Когда происходит что-то масштабное, мы сплачиваемся друг с другом. Когда все прикрывают твою спину, становится не так страшно», — объяснила она.