Не планировавшая рожать женщина неожиданно узнала о пятерняшках

Когда пара пришла на УЗИ, они уже ожидали увидеть двух эмбрионов. Однако врач сказал, что Эшли беременна пятью детьми: двумя мальчиками и тремя девочками. «Я была в полном шоке. Мне кажется, мы с мужем не разговаривали с другими людьми две недели. Мы просто молчали. Пять — это слишком много», — призналась женщина.