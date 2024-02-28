Не пить и не дышать? Можно ли избежать токсичных микрочастиц

Наночастицы в воде, которую мы пьем, — реальная опасность. По науке их называют опасными микрополлютантами. Это одни из самых опасных загрязнителей воды.
Откуда они там берутся, спросите вы. В мировую гидросистему наночастицы с металлами попадают разными путями, в том числе вместе с пылью. Она скапливается на обочинах, а потом смывается дождями, попадает в сточные воды и очищающие фильтры — далеко не самые совершенные. Кстати, в дорожной пыли ученые находят частицы с аномально высоким содержанием тяжелых металлов — меди, цинка, ртути, свинца. Ученые относят некоторые из этих химических соединений к чрезвычайно, а также высокоопасным веществам. Сточные воды несут их в Мировой океан, а так как водные системы — сложная разветвленная гидросистема, они оказываются со временем и в водопроводной воде.
В водопроводную воду вредные примеси проникают и непосредственно из водохранилищ. В этих природных резервуарах скапливаются песок, бактерии, планктон, минеральные соли, частицы тяжелых металлов, пестициды и частицы нефтепродуктов. Этот токсичный коктейль — смешанный совместными усилиями человека и природы. Ведь там есть как органика, так и антропогенные примеси.
Самое плохое, что наночастицы на основе металлов токсичны даже в низких концентрациях (ведь мы говорим о нано!). И не только вредят сами, но и становятся переносчиками органических и неорганических загрязнителей. Серебро, оксид цинка, диоксид титана, железо, медь и ее оксиды, алюминий (тоже с оксидами), золото — вся эта «россыпь» химических соединений звучит прекрасно. Пока мы не задумаемся о том, что мелкие частички металлов с водой попадают в наш организм и накапливаются в нем, как в желудке рыбы.
Больше токсичности с каждым глотком
Что происходит с нашим организмом из-за регулярного приема металлов в разной дозировке, в избытке содержащихся в питьевой воде, как мы уже выяснили выше. Ведь мы не ходячие химические лаборатории, и не все реакции для нас одинаково полезны.
Прежде всего от «атаки» наночастиц с металлами страдают наши органы пищеварения и мочеполовая система. Почти 37% болезней, связанных с качеством питьевой воды, имеют отношение к пищеварению, 27% — к мочеполовой системе. На третьем месте — болезни кожи.
Интуитивно многие из нас давно уже выбрали для себя воду не из-под крана, а из пластиковых бутылок. И это полностью соответствует рекомендациям врачей и ученых. По крайней мере, там точно меньше хлора, фтора и всяческих тяжелых металлов. Нанопластик, которым всех так намеренно пугают в последнее время, как утверждают ученые, — несмотря на десятилетия пристальных изучений, так и не доказал своего влияния на здоровье людей.
Человеческий организм миллионы лет сосуществует с пылью и песком. Реакция нашего организма на них примерно такая же, как на пластик. Частицы как микро-, так и нанопластика химически инертны — то есть они не вступают в химические реакции внутри человеческого организма.
Почему-то именно сейчас стали пугать данными о микрочастицах пластика, содержащихся в воде и воздухе, намеренно акцентируя внимание именно на этом материале. Причем нередко подхватывают те сенсации, которые создаются в угоду западным псевдоэкологам. Отсюда вопрос: на кого же они работают?
Тогда как на самом деле огромную доказанную опасность для здоровья представляет именно железо в водопроводной воде в концентрациях, превышающих норму. Изношенность водопроводных труб, которые со временем разъедает коррозия, — одна из главных причин этого бедствия. Старые ржавые металлы буквально «сочатся» частицами микроржавчины. В результате эти вредоносные частицы попадают в водопроводную воду. По данным исследований, избыток железа в организме из-за потребления воды, «приправленной» микроржавчиной, далеко не безобиден. Он приводит к таким серьезным болезням, как гепатит, цирроз печени, ишемическая болезнь сердца, инсульт, диабет и даже рак.
Так что наша общая задача — не тревожиться понапрасну из-за того, что западные ученые с пугающей настойчивостью рассказывают нам об опасности нанопластиков. Не стоит переживать из-за всех микрочастиц на свете — ученым предстоит еще долго их изучать. Но нужно сделать все, чтобы уже сегодня обезопасить себя от микрочастиц, токсичное влияние которых уже доказано со стопроцентной точностью. А на всякий случай — по возможности пить воду, прошедшую систему очистки.