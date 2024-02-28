Не пить и не дышать? Можно ли избежать токсичных микрочастиц

Самое плохое, что наночастицы на основе металлов токсичны даже в низких концентрациях (ведь мы говорим о нано!). И не только вредят сами, но и становятся переносчиками органических и неорганических загрязнителей. Серебро, оксид цинка, диоксид титана, железо, медь и ее оксиды, алюминий (тоже с оксидами), золото — вся эта «россыпь» химических соединений звучит прекрасно. Пока мы не задумаемся о том, что мелкие частички металлов с водой попадают в наш организм и накапливаются в нем, как в желудке рыбы.