Не пей вишневку. Гастроэнтеролог назвал три самые вредные настойки

Осенние заготовки не ограничиваются засолкой огурцов и квашением капусты. Многие используют урожай в качестве основы для домашних настоек и наливок: заливают водкой или другим крепким алкоголем фрукты-ягоды, добавляют сахар, настаивают некоторое время. В результате получается ароматный вкусный напиток, которым можно удивлять гостей во время зимних праздников.
Часто можно услышать, что польза фруктов, которые настаивали на крепком алкоголе, достается и получившемуся напитку. Но так ли это? О том, сохраняют ли фрукты в настойках свою пользу и какие настойки самые вредные, рассказал aif.ru Рустем Садыков, кандидат медицинских наук, врач-диетолог и гастроэнтеролог, клинический фармаколог.
— Домашние настойки и наливки, приготовленные из сезонных фруктов и ягод, стали настоящим трендом. Но вот есть ли в них какая-нибудь польза…
С одной стороны, фрукты и ягоды богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. С другой стороны, алкоголь, вне зависимости от его крепости, оказывает негативное влияние на организм, даже в небольших количествах.
Что такое настойка
Важно понимать, что никакой алкоголь не является полезным для здоровья. Все алкогольные напитки, включая настойки, токсичны для организма и могут вызывать зависимость.
Настойки — спиртовые растворы растительных веществ. Они могут содержать экстракты трав, корней, ягод и других растений. Некоторые из них действительно обладают лекарственными свойствами и могут оказывать положительное влияние на организм.
Спирт в составе настойки усиливает действие растительных веществ, что может быть как полезным, так и опасным. Например, спирт может ускорить всасывание некоторых элементов, но он также может раздражать желудочно-кишечный тракт, увеличивать риск развития заболеваний печени и сердечно-сосудистой системы.
Самолечение настойками опасно, их можно применять только по назначению врача и в малых дозах. И это будут не те алкогольные напитки, которые мы пьем за праздничным столом.
Например, такие лекарственные настойки на спирту:
- настойка календулы оказывает антисептическое, противовоспалительное, заживляющее действие;
- настойка прополиса обладает антибактериальным, противовирусным, противогрибковым действием;
- настойка эхинацеи стимулирует иммунную систему, обладает противовоспалительным действием.
Часто настойки используются для растирания при болях в суставах, ушибах, растяжениях. Это помогает улучшить кровообращение и снять воспаление. Принимать настойки внутрь следует только по рекомендации врача и в строго определенных дозах.
Сохраняют ли фрукты и ягоды свои полезные качества?
Скорее — нет. Некоторые полезные свойства сезонных фруктов и ягод могут сохраняться после обработки спиртом, но значительная часть витаминов и других питательных веществ теряется. Поэтому, употребляя настойку, вы употребляете крепкий алкоголь со всеми его вредными свойствами. Из-за этого важно употреблять его умеренно и не надеяться на мифическую пользу фруктов, которые настаивались на водке.
Три самых вредных настойки
Важно отметить, что некоторые фрукты и ягоды, например, с высоким содержанием дубильных веществ, могут вступать в реакцию с алкоголем, образуя токсичные вещества.
Поэтому стоит быть осторожными с такими сочетаниями, как:
- Вишня + алкоголь. Сочетание может вызвать головные боли, тошноту и другие неприятные симптомы;
- Черника + алкоголь. Может привести к нарушению пищеварения и дискомфорту в желудке;
- Клюква + алкоголь. Содержит большое количество кислоты, что в сочетании с алкоголем может раздражать слизистую желудка.
Правила фруктовых настоек
Если же вы поклонник фруктово-ягодных настоек, то их важно делать правильно, чтобы причинить минимальный вред организму.
Если мы говорим об алкоголе, на котором настаиваем дары природы, то я бы дал следующие советы:
- Водка — наиболее традиционный вариант. Нейтральный вкус позволяет максимально раскрыть вкусовые ноты фруктов и ягод.
- Самогон — обладает более сильным вкусом и ароматом, поэтому может перебить натуральный вкус плодов.
- Спирт — не рекомендуется для домашнего использования, требует особых условий хранения и приготовления.
- Коньяк — отличается богатым ароматом и вкусом, но может перебить вкус плодов.
- Другие выдержанные напитки — могут создавать уникальные вкусовые комбинации, но требуют осторожного подхода в выборе сочетаний.
Для того, чтобы минимизировать вред, используйте качественные ингредиенты. Выбирайте спелые, свежие фрукты и ягоды без гнили и повреждений. Настаивайте напиток в темном прохладном месте — это поможет сохранить максимум полезных веществ. Не передерживайте настойку. Длительное настаивание может привести к переизбытку алкоголя и ухудшению вкуса. Употребляйте настойки в умеренных количествах и помните, что алкоголь вреден для здоровья, даже в небольших дозах.
Домашние настойки и наливки — вкусный и ароматный напиток, его можно употреблять только в небольших количествах. При этом не стоит забывать о возможных рисках и вредных последствиях неконтролируемого употребления алкоголя.