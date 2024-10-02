Не пей вишневку. Гастроэнтеролог назвал три самые вредные настойки

Скорее — нет. Некоторые полезные свойства сезонных фруктов и ягод могут сохраняться после обработки спиртом, но значительная часть витаминов и других питательных веществ теряется. Поэтому, употребляя настойку, вы употребляете крепкий алкоголь со всеми его вредными свойствами. Из-за этого важно употреблять его умеренно и не надеяться на мифическую пользу фруктов, которые настаивались на водке.