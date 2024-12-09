Не переплатить. Эксперт рассказала, сколько должен стоить новогодний подарок

О подарках и их суммах коллегам лучше договориться заранее, чтобы не было осадка ни у того, кто подарил всем, а сам ничего не получил, ни у того, кому подарили множество подарков, а он не подарил никому. Наиболее популярным вариантом является «Тайный Санта», когда каждый в коллективе покупает один подарок и случайным (или не случайным) образом эти подарки распределяются между участниками — в этом варианте на один подарок достаточно потратить от 1500 до 3000 рублей, если не оговорено иное. Если хотите выделить руководителя, то перед этим лучше удостовериться в том, чтобы этот подарок не был воспринят другими сотрудниками превратно.