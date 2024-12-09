Не переплатить. Эксперт рассказала, сколько должен стоить новогодний подарок

Новый год предполагает большие траты на подарки. Уделить внимание хочется всем: и коллегам, и близким людям, и просто знакомым. Специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая назвала aif.ru оптимальную цену новогоднего презента.
При этом, по словам эксперта, при выборе подарка на Новый год, немаловажным критерием является тот факт, вместе ли вы будет праздновать или будет вручать позднеераньше. Если вместе, то предполагается более значимый подарок.
Госслужащие, учителя, врачи, воспитатели
Что касается сумм на подарки, то для госслужащих законом установлен лимит — 3000 рублей. Выбирая подарки учителям, докторам и другим представителям этой категории, учитывайте этот момент. Если предполагается, что учителям будут дариться подарки от класса, при этом хочется и от себя оказать знак почтения, обратите внимание на такие подарки, как наборы чая, сладостей, новогодние аксессуары. Стоимость таких подарков может быть в пределах 400−3000 рублей. На эти же суммы можно ориентироваться, выбирая подарки докторам.
Подарки тренеру, мастеру маникюра…
Особое отношение приятно всегда и всем, а перед Новым годом создает и особенный праздничный настрой. Поэтому тем, с кем вы встречаетесь с определенной регулярностью, тоже можно подарить символический презент: мастера маникюра, бровисты, продавцы в магазине у дома, персональный тренер в фитнес-зале и так далее. Подарите тематический пряник, зефир ручной работы, корзинку фруктов или только мандаринов, коробочку конфет или елочную игрушку — от вас это не потребует больших сумм (до 1000 рублей), но будет очень приятным жестом с вашей стороны.
Коллеги, руководитель, подчиненные…
О подарках и их суммах коллегам лучше договориться заранее, чтобы не было осадка ни у того, кто подарил всем, а сам ничего не получил, ни у того, кому подарили множество подарков, а он не подарил никому. Наиболее популярным вариантом является «Тайный Санта», когда каждый в коллективе покупает один подарок и случайным (или не случайным) образом эти подарки распределяются между участниками — в этом варианте на один подарок достаточно потратить от 1500 до 3000 рублей, если не оговорено иное. Если хотите выделить руководителя, то перед этим лучше удостовериться в том, чтобы этот подарок не был воспринят другими сотрудниками превратно.
Приятели, знакомые…
Если вы празднуете Новый год большой компанией, где присутствуют незнакомые для вас люди, то приготовьте символические подарки для каждого, чтобы просто обозначить момент (открытка, тематические сладости, декор — до 500 рублей).
Родные, близкие, друзья…
Выбирая подарки для «самых-самых», можно: заранее договориться о стоимости подарков; выбирать подарки, опираясь на соответствие стоимости прошлогодних друг другу; опираться на свой бюджет, который вы готовы выделить на эту статью расходов. Подарки близким людям могут начинаться от 2000−2500 рублей.
Совет
Всегда будет плюсом иметь в запасе несколько подарков, чтобы была возможность отблагодарить того, кто неожиданно вас решил поздравить. Избегайте дарить разного рода безделушки, которые будут пылиться и отягощать собой чужое пространство — мелкие сувениры, символы года и прочие пылесборники.